Conversaciones-Con el nuevo Comandante General de la Infantería de Marina. Un madrileño con ancestros ferrolanos

(PS-gráfica Galicia Ártabra)-José Luis Souto Aguirre, nuevo Comandante General de la Infantería de Marina ha realizado su primer visita oficial a las unidades bajo su mando con base en Ferrol.

Actos militares de encuentros, visitas, reuniones, dos días intensos de actividad que culminaron con una visita a las instalaciones del Quartel de Nuestra Señora de los Dolores, del Tercio del Norte, en la zona conocida como Batallones.

Finalizado el acto oficial y antes de mantener una serie de reuniones con el personal del Tercio tuvo a bien, rompiendo el protocolo, de conceder una corta entrevista a Galicia Ártabra, sin prisa, mientras algún mando miraba el reloj. Pero es que al igual que otros marinos no nacidos en Ferrol, él nació en Madrid, se sienten unidos a esta tierra ártabra, aquí tienen a sus ancestros, en este caso el general Souto Aguirre tiene sus raíces familiares en la parroquia ferrolana de Covas y.. charla que charla..conversa más conversa.

MANDAR ES SERVIR

–GAC.-Y la primera pregunta obligada y fácil…..¿qué siente en esta primera visita ya como comandante general de la Infantería de Marina?

–JLSA.-”Si esta pregunta es la fácil no se como serán las siguientes.(señala con una sonrisa).

Es indescriptible. Primero llegar a ser comandante general de la Infantería de Marina para un oficial, trabajamos todos entregándolo todo y sin una aspiración como esta. Esto es un sueño que el que aspire a él es que no tiene las ideas muy claras.

Bueno al final el AJEMA se lo propuso a la ministra de Defensa y he tenido el honor de se nombrado para este puesto, pero como todos los infantes de marina, creo, sabemos que mandar es servir con lo cual yo tengo el placer y el honor de servir a todos los infantes de Marina lo que es un grandísimo reto, pero tampoco me asusta, no me asusta esto porque conozco a los infantes de Marina que tengo bajo mi mando y con esta gente somos capaces de hacer lo que haga falta .

Y mi primera visita a Ferrol pues….especialmente emocionante porque tengo que reconocer que por trayectoria profesional no he estado mucho en esta ciudad, en dos ocasiones de visita, siendo teniente vine a unos campeonatos de tiro, a participar, y estuve destinado en la Escuela Naval . Lo que pasa es que por lazos familiares estoy unido a Ferrol, particularmente a Covas y cada vez que vengo por Galicia me acerco a la aldea a ver la casa familiar, mi abuelo era de ese hermoso lugar “.

EL ESPÍRITU DE LOS INFANTES DE MARINA

–GAC.-Este martes ha visitado las instalaciones de la FUPRO, ¿qué le ha parecido?

–JLSA.-”Muy bien. El Cuartel General de la FUPRO es “pequeño” pero muy importante porque maneja toda la Fuerza de Protección que con sus cometidos esenciales de proporcionar la seguridad física a todas las instalaciones y bases de la Armada y la protección de la Fuerza en operaciones la verdad es que tiene mucho que hacer ya que además aglutina a la esencia del Cuerpo de la Infantería de Marina con todos los Tercios, con el Tercio Norte a la cabeza y..no lo conocía, no había estado nunca en el cuartel general y he visto el espíritu de los infantes de Marina, los he visto cohesionados, ilusionados y convencidos de la importancia de la labor que hacen .

Como saben la Infantería de Marina tiene tres pilares fundamentales , la capacidad anfibia que proporciona el Tercio de la Armada, la de Seguridad Física y Protección de la Fuerza en Operaciones, que proporciona la Fuerza de Protección y la de Operaciones Especiales en el ámbito marítimo que proporciona la Fuerza Naval Especial.

Me decía el general García Ortiz, y estoy totalmente de acuerdo con él, que la cara más visible, el día a día de la labor de la Infantería de Marina al menos en territorio nacional son los hombres y mujeres de la Fupro, por lo cual visitar su cuartel general y ver que gozan de una buena salud, a pesar de que están en tránsito hacia algún otro sitio que será su ubicación definitiva (se refiere al Palacio de Capitanía en los ferrolanos jardines de Herrera) como digo los he visto muy bien, me han gustado mucho las instalaciones de su actual cuartel general y ha sido una gran satisfacción el haber estado allí este martes”.

–GAC.-En Ferrol se han integrado muy bien…

–JLSA.-”Lo se, lo se, pero era fácil porque me consta lo que supone el Tercio Norte en Ferrol y los infantes de Marina para Ferrol, yo creo que los generales, el general Pérez Urruti y el General García Ortiz lo han tenido fácil, aunque también son personas que se hacen querer y se integran rápidamente con la sociedad, o sea..que un placer. Un poco de envidia porque lo están disfrutando demasiado”.

–GAC.-Últimamente la Infantería de Marina está mejorando en cuanto a material pero..¿no hacen falta más efectivos?.

ESTAR PREPARADOS. MÁS PERSONAL

–JLSA.–”Si claro. Lo que está pasando en la Infantería de Marina es lo que está pasando a todas las Fuerzas Armadas, con la situación geoestratégica y la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio ..yo creo que por fin todos los países occidentales nos hemos dado cuenta que la guerra es una realidad, que ha estado ahí toda la historia y que en cualquier momento nos puede amenazar.

Llevábamos unos años con un presupuesto un tanto limitado orientado mucho a las operaciones de mantenimiento de la paz y a nadie se le escapa que con su dificultad exige mucho menos potencial militar que las operaciones de alta intensidad, las operaciones bélicas. Y ahora estamos encaminándonos a eso, para estar preparados para hacer frente a cualquier necesidad que demande la defensa nacional .

Estamos recibiendo mucho material y se han puesto los pilares para aumentar los efectivos en todas las Fuerzas Armadas . Hay un plan, lo que pasa es que como todas las modificaciones de personal requieren unos plazos de tiempo …por ejemplo uno de los aspectos críticos de la Infantería de Marina desde hace años es la escasez de tenientes, la solución ya está porque hemos pasado de una media de entre doce y quince alumnos en la Escuela Naval a cerca de veintinueve, pero ¿qué pasa?, que esos que han entrado nuevos tienen que hacer sus cinco años de carrera y empezar a cubrir las unidades. Supuestamente a partir de dentro de tres o cuatro años se empezará a notar ese incremento, especialmente en las unidades de la FUPRO que tenían uno o a lo sumo dos tenientes como mucho y empezaremos a nutrir todas las unidades del Cuerpo con tenientes y cuantos éstos asciendan a capitanes nos ayudarán a aumentar esa platilla y así sucesivamente. Pasa lo mismo con los suboficiales y está pasando lo mismo con la tropa , desde hace un tiempo ya, lo que ocurre es que estamos en plena fase de cumplir los 45 años de toda la incorporación inicial de la tropa profesional y ahora mismo aunque estamos incorporando bastantes más soldados cada año, que lo hacemos hace dos o tres años, no se está notando porque estamos perdiendo también muchos efectivos por cumplir como dije esos 45 años.

Pero ..dentro de unos años..no va a ocurrir todo lo actual, yo creo que ya, a lo largo de este año y sobre todo en el que viene empezaremos a notar ligeros aumentos . Estamos hablando de que posiblemente en los próximos cuatro años la fuerza de Infantería de Marina pueda tener cuatrocientos efectivos más de tropa, eso sería importante, y seguir así hasta el 2040 en el que esperamos alcanzar el número que corresponde”.

488 AÑOS DE HISTORIA

–GAC.-Y dentro de unos días..aniversario…y ¿lo de valientes por tierra y por mar siempre no?

–JLSA.-”Siempre, por supuesto, lo estamos, pero es que en todo caso tendríamos que estarlo, si no estuviéramos muy orgullosos del pasado que atesoramos que es fruto del esfuerzo, de la entrega, del heroísmo de todos los infantes de Marina que vistieron este uniforme antes que nosotros .

Ya vamos a cumplir los 488 años y nosotros desde que entramos, yo toda mi vida profesional y ya me voy acercando a los 43 años de servicio hemos sido, en palabras de algunos compañeros de la Armada un tanto cansinos en celebrar nuestro aniversario año tras año, pero ahora nos lo reconocen, me lo reconocen mis compañeros almirantes, me dicen “atesoráis un espíritu de Cuerpo, que entre otras cosas viene por eso porque sois erre que erre celebrando a los que sirvieron antes que vosotros y enorgulleciéndonos de todos ellos”. No es una labor de los que estamos ahora, es una labor de 488 años de servicio ejemplar y además es algo que nos motiva a todos los infantes de Marina.

Yo presidí la jura de Bandera del segundo ciclo del 2024, la semana pasada, y ver formados a los chavales que llevaban apenas dos meses en el Cuerpo y la marcialidad.,,.ese grito que salió de su corazón de “si lo hacemos “ cuando les sometieron al juramento o promesa a mi me emocionó con mis 62 años, pero me sigue emocionando ese espíritu y que es por el hecho de incorporarse al Cuerpo y lucir la franja grana partida y las sardinetas, hay algo que nos hacer sentirnos muy orgullosos y una gran responsabilidad por estar a la altura. O sea que valientes por tierra y por mar año tras año, para lo que haga falta».

Y …después de «robarle” un tiempo para una entrevista improvisada, a la que en ningún momento se pusieron trabas, dejamos a un descendiente de ferrolanos, algunos de su familia también lucieron en la bocamanga de sus uniformes las sardinetas, concedidas al Cuerpo como recompensa a la heroica defensa del Castillo del Morro en 1763 y la plaza de La Habana frente a la flota inglesa.

Todo un placer entrevistar al nuevo Comandante General, una persona abierta, que habla claro y que muestra una entrega y un cariño al Cuerpo que manda desde el mes de enero. Ah, ¡y como mantiene ese cariño hacia la tierra de sus ancestros, la parroquia ferrolana de Covas!.