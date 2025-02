‘A Nai’, a historia das Irmás Touza chega a Cedeira da mán de Amorodio Teatro

A representación será este domingo, ás 19.00 horas, no Auditorio Municipal.

A compañía Amorodio Teatro leva este domingo a Cedeira a obra de teatro “A Nai”, gañadora do premio Luisa Villalta da Deputación da Coruña e que recrea a historia real das tres irmás que nos anos 40, a través do quiosco que rexentaban na estación de Ribadavia, salvaron a arredor de 500 personas que fuxían do nazismo. A función será ás 19.00 horas no Auditorio Municipal e as entradas teñen un prezo de 2,5€.

Marián Bañobre dirixe esta obra de teatro que fala, con moito sentido do humor, da posibilidade de seren mellores persoas en tempos de degradación moral. Así o demostraron Lola, Julia e Amparo Touza, as tres irmás que agocharon e ofreceron unha vía de escape a centos de xudíos, homosexuais, mulleres roxas ou xitanas… Carmen Facorro, Javier Castiñeira e Yaiza Queiruga forman o elenco desta peza, na que se combinan ferramentas do teatro documental e a autoficción. O título, “A Nai”, fai referencia ao alcume da maior das irmás, Lola.