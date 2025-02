Cedeira amplía e reforma a piscina municipal co apoio da Diputación de A Coruña

O goberno local de Cedeira vén de remitir á Deputación da Coruña a memoria técnica da ampliación e reforma da piscina municipal. Segundo explicou o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, é un paso moi próximo á sinatura dun convenio de colaboración coa administración provincial para dotar á localidade da cobizada piscina de 25 metros, superando as limitacións do vaso actual, de 16,20m de largo e 8,3 de ancho.

Moreda Gil recordou que o pleno do Concello aprobou por unanimidade a comezos de 2023 a reclamación da nova piscina de 25 metros con financiación a tres bandas: autonómica, provincial e municipal.

A moción esgrimía o intenso da instalación inaugurada hai 34 anos e os éxitos deportivos do Club Natación Cedeira. “O deporte é un sinal de identidade” da localidade, reivindicou a corporación. Porén, “temos que expresar a nosa decepción coa Xunta, porque pasaron máis de 400 días desde que solicitamos unha entrevista sen ter resposta”, dixo o alcalde, que agradeceu a colaboración da Deputación da Coruña co Concello para facer realidade, a través da ampliación da actual infraestrutura, esta demanda “histórica”.

A solución que finalmente se vai adoptar consiste en desplazar a fachada leste do inmoble actual para facer un vaso de 25×11,6 metros. Coa reforma mellorará notablemente o funcionamento enerxético da instalación -inaugurada hai 34 anos e cun illamento deficiente-. Así, o proxecto incluirá a rehabilitación enerxética da cuberta e da fachada oeste.

A nova fachada leste será de vidro illante e permitirá o paso da luz natural. Nos laterais levantaranse muros de formigón para soportar a nova cuberta. A instalación contará, por último, con novos equipos de depuración de auga, renovación de aire e iluminación. O conxunto será unha piscina con máis espazo para nadar e máis confort para usuarios con menos consumo de enerxía.

No pasado ano 2024 foron un total de 1.086 as persoas que participaron nas actividades que se desenvolven na instalación: 220 en baño libre, 442 en natación infantil (0 a 6 anos), 61 en natación de adultos; 118 en ximnasia acuática; 32 nas sesións de saúde na auga para adultos e natación para embarazadas; 15 de Apader; 180 do Club Natación Cedeira e 18 do Stage Federación Galega de Triatlón. A instalación ten ademais 50 persoas en lista de espera, ás que cabería sumar aquelas que xa non se inscriben pola saturación da mesma.

Cómpre destacar a desvantaxe que supón a piscina actual para o traballo do Club Natación Cedeira, con 230 licencias federativas, que pese a elo ten unha destacadísima presenza e un longo medalleiro en competicións autonómicas, nacionais e mesmo internacionais. O goberno local presentou xa o proxecto aos seus responsables, que están dacordo en abordar a ampliación e acadar así unha solución a curto prazo.

O custo das obras ascende a preto de 550.000€, dos que a Deputación pagaría 300.000€. O Concello asumiría importe restante, xunto co proxecto. O convenio que está previsto asinar para levar adiante esta importante actuación súmase ao que xa estableceron o Concello e a Deputación da Coruña para renovar o pavimento e o marcador electrónico do polideportivo municipal, unha actuación que tivo un orzamento de 187.000€ e do que a administración provincial custeou tamén o 80%.