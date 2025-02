A alcaldesa de Narón reúnese con persoal da directiva da asociación Mulleres Ártabras

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, e a concelleira de Promoción Económica, Olga Ameneiro, reuníronse con Marga Carballo, Esperanza Vázquez e Sabela Docampo, presidenta, secretaria e vogal, respectivamente, da asociación de emprendedoras de Ferrolterra Mulleres Ártabras.

Dende o colectivo explicaron as accións que levarán a cabo ao longo deste ano, ofrecéndose dende o Consistorio posibles vías de colaboración nalgunha delas. Así mesmo, dende o Concello informóuselles das funcións da Escola de Participación Cidadá de Narón, plenamente operativa e dende a que poden acceder a asesoramento de balde en determinadas áreas no caso de que o estimen oportuno.

Ferreiro destacou o traballo de Mulleres Ártabras “un colectivo integrado por medio cento de mulleres que despois de moitos meses de traballo unía formalmente as súas forzas no ano 2023 para constituír a entidade, que está a piques de cumprir dous anos». A alcaldesa subliñou “o labor destas emprendedoras que souberon promover sinerxias entre os seus negocios e demostrar que nesta comarca hai futuro empresarial e nese futuro teñen moito que dicir as mulleres, en diversos sectores”.