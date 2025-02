O Padroado da Cultura de Narón abriu inscrición no Festival de Comparsas de Entroido

O Padroado da Cultura de Narón mantén aberto dende este luns 3 e ata o vindeiro 14 de febreiro, o prazo para que poidan inscribirse as comparsas interesadas en participar no Festival de Comparsas de Entroido que se celebrará na cidade o vindeiro 1 de marzo.

As agrupacións interesadas en anotarse poderán facelo no Pazo da Cultura, de luns a venres, en horario de 9:00 a 14:00 horas, debendo entregar unha copia das letras a interpretar e dos datos persoais do representante da mesma. Cada comparsa debe estar formada por un mínimo de 15 membros, dos que a maioría teñen que ter máis de 14 anos.

Poderán inscribirse un máximo de sete de Narón e tres doutros concellos, realizándose a selección por orde de inscrición. O Padroado resérvase a posibilidade de convidar a algunha outra comparsa, de Narón ou de fóra, tendo que comprometerse a participar unicamente nos actos do Día do Entroido en Narón. As comparsas que participen no festival sairán do pavillón da Mocidade, na Gándara, en desfile polas rúas de Narón ata a pista polideportiva da Solaina, onde baixo unha gran carpa se desenvolverá o evento.

As comparsas de fóra Narón recibirán unha asignación económica de 400 euros pola súa participación, ao igual que as convidadas, se ben as da localidade percibirán 800 euros, tendo estas últimas a obriga de realizar –a maiores da súa participación no festival- unha actuación na súa parroquia e outra en calquera outra do termo municipal, con percorrido no caso de ser posible.