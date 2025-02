O Pazo da Cultura de Narón acolle a gala dos Premios Yoububeiras+

Os Premios Youtubeiras+ xa teñen gañadoras. O Pazo da Cultura de Narón acolleu a gala de entrega, que presentou Javi Sánchez e que contou coa actuación musical do grupo De Ninghures. Ao longo da gala, deuse a coñecer o fallo do xurado, que decidiu seis dos sete galardóns, así como tamén o Premio do Público, que determinou unha votación dixital na que participaron 5.056 persoas.

Exército Mekemeke fíxose co galardón na categoría de canle de YouTube e Sara Seco levou o galardón á canle de TikTok. Pola súa banda, Prado Rúa acadou o Premio á Creación de Contidos, Luís do Río recibiu o Premio á Calidade Lingüística, Rebelico Revista conquistou o Premio Rede e Galiactiva gañou o Premio Revelación. O vídeo A revolución galega de 1846, da canle Orgullo Galego, logrou o Premio do Público.

Os galardóns contan cunha dotación económica total de 7.500 euros, repartidos da seguinte maneira: as categorías Canle de Youtube e Canle de TikTok están dotados con 1.250 euros, mentres que no resto de categorías as canles persoas premiadas levan 1.000 euros.

ACTA DO XURADO

O xurado, conformado por Andrea Villa, xornalista; Carlos Callón, profesor e escritor; Mónica Valencia, técnica de Normalización Lingüística do Concello de Ourense; Sara Varela, guionista, e Iago Gordillo, realizador audiovisual e gañador do Premio Youtubeira 2023, xustificou na acta a súa decisión nos seguinte termos: Exército Mekemeke recibe o premio na categoría de canle de YouTube “pola coidada estética empregada, a calidade técnica, a periodicidade das publicacións e a súa transversalidade”.

Sara Seco acada o premio na categoría de Canle de TikTok “pola súa constancia e regularidade, polo seu compromiso en moi diferentes causas (entre elas a da lingua) e polo establecemento dun “amplo abano de colaboracións”. Prado Rúa faise co Premio á Creación de Contidos “pola súa versatilidade e pola súa repercusión, así como polo seu contido, entre o cal destaca o específico para a recuperación de palabras galegas”.

O Premio Revelación foi para Galiactiva, canle da que o xurado destacou “o uso e a introdución da lingua galega nun ámbito en que aínda ten escasa presenza, mais de importancia social crecente, e pola promoción de hábitos saudables”. Luís do Río recibiu o premio na categoría de Calidade lingüística polo seu “coidado no uso da lingua oral en todos os niveis” e a súa aposta pola “revitalización ou a recuperación léxica ao servizo dun meritorio didactismo”. Rebelico Revista acadou o premio na categoría Rede pola “capacidade de convencer ou trasladar unha comunidade real ao mundo virtual” e pola “retroalimentación e a expansión amosadas”.

O xurado ademais validou o voto emitido pola comunidade, que decidiu entregarlle o Premio do Público ao vídeo A revolución galega de 1846, da canle Orgullo Galego. Finalmente, o xurado destacou en termos xerais “a calidade e a variedade das canles e propostas presentadas”. Este ano aspiraron aos Premios Youtubeiras+ até as 89 canles, 49 de YouTube e 40 de TikTok, amais de 41 vídeos.

A GALA

Javi Sánchez presentou unha gala na que se repasou e a historia de Internet a través de homenaxes a diferentes formatos nativos da Rede. Sánchez tamén fixo xirar o espectáculo ao redor do lema desta oitava edición dos Premios Youtubeiras+, Fachenda ao cadrado. Precisamente, a fachenda pola traxectoria dos galardóns e pola grande actividade desenvolvida pola comunidade creadora de contidos en galego converteuse nun dos leitmotivs da noite.

Durante a gala tomou a palabra a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, quen sinalou que a gala representa “un recoñecemento ao noso patrimonio máis importante, a nosa lingua”. Ferreiro, ademais, fixo referencia aos últimos datos do Instituto Galego de Estatística que reflicten a baixada no número de galegofalantes para asegurar que “reverter esta situación é cousa de toda a sociedade”, así como subliñar que “neste contexto proxectos como Youtubeiras+ cobran aínda máis importancia”.

Pola súa banda, a deputada de Lingua, Igualdade e Dereitos Civís da Deputación da Coruña, Soledad Agra, celebrou o “traballo” e o “compromiso” coa lingua da comunidade creadora de contidos en galego na Rede, ao tempo que puxo en valor iniciativas como o proxecto Youtubeiras que implican unha necesaria “unión, colaboración e forza común ao redor da lingua”. Agra, por último, salientou que todas as persoas participantes en Youtubeiras+ representan un camiño “de futuro” para o galego.

Finalmente, a coordinadora de Youtubeiras+ resaltou que este proxecto é “froito do esforzo colectivo e que, como todo o colectivo, se desenvolve no marco das diferenzas, dunha diversidade de sensibilidades, ideoloxías e institucións que se unen ao redor dun fenómeno por si plural como é a lingua galega”.

Das entidades organizadoras, acudiron as seguintes representacións institucionais: a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o alcalde de Ames, Blas García; a concelleira de Política Lingüística de Ferrol, Patricia Cons Formoso; a concelleira de Cultura, Normalización Lingüística, Ensino e Xuventude, María José Santos Zas; a concelleira de de Educación Cultura e Lingua de Rois, Victoria Quiroga; a concelleira de Normalización Lingüística de Carballo, Anxeles Pacoret Rodríguez; a deputada de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios da Deputación da Coruña, Cristina García Rey, e a vicerreitora Divulgación, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, M.ª Cristina Naya Riveiro.

RELACIÓN GAÑADORAS POR CATEGORÍAS

CANLE DE YOUTUBE. GAÑADOR: Exécito Mekemeke (Ames) FINALISTAS : IagoRAW (Lugo) e O Faiado Podcast (Santiago de Compostela)

CANLE DE TIKTOK. GAÑADORA : Sara Seco (Santiago de Compostela) FINALISTAS: Pradorua (Ourense) e Konachadas (Ames)

CREACIÓN DE CONTIDOS. GAÑADORA: Prado Rúa (Ourense) FINALISTAS: Rodri Míguez (Bueu) eAnxo Sánchez (Lugo)

REVELACIÓN. GAÑADOR: Galiactiva (Ourense) Finalistas: Arquivo Anab (Xinzo de Limia) e Carlota Casal Ramos (Melide)

CALIDADE LINGÜÍSTICA. GAÑADOR: Luís do Río (Santiago de Compostela) FINALISTAS: A Debate no Eirado (Santiago de Compostela) e Galego para Peques (Monterroso)

REDE. GAÑADORA: Rebelico Revista (Vigo) FINALISTAS OU ké! (Ourense) e Pablo Rodríguez Vila (Lugo)

PREMIO DO PÚBLICO. GAÑADOR: A revolución galega de 1846, de Orgullo Galego (Vigo) FINALISTAS: Non máis bágoas, de Xurxo Varela (Chantada) e Queimas controladas, de Savia Nova (Pontevedra)