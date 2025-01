O sector do metal consolídase nas Pontes co asentamento da empresa Agile

O sector do metal consolídase nas Pontes co asentamento efectivo da empresa Agile, especializada en infraestruturas metálicas. A compañía recuperou no último trimestre de 2024 a actividade da antiga nave de Formoso no polígono dos Airíos, cun planten inicial de 30 persoas e na actualidade xa traballa na ampliación e adecuación das súas instalacións, co obxectivo de aumentar a súa capacidade de produción prevista que implicará un incremento de persoal que supere as 80 persoas traballadoras.

A actividade principal da firma é a fabricación de estruturas metálicas singulares, mantemento de estruturas e estudos de enxeñería de detalle, sendo unha das empresas líder no sector da construción metálica e está recoñecida pola súa excelencia na integración de prácticas sostibles, a garantía de calidade e a innovación dixital.

Desde o Concello das Pontes, o alcalde, Valentín González Formoso incide na importancia deste novo asentamento que “reforza o potencial das Pontes como un dos principais asentamentos industriais do sector metalúrxico en Galicia. Á instalación deste novo centro de produción internacional súmanse a empresas como Allied Steel, Prometal, Mecace, Monmega, Agilenco, Acesan, Fitter, Talleres Mecánicos Loureiros ou Mypenn, entre outras. que se fixeron un oco dentro do sector internacional, nacional e autonómico, do que viven, de forma directa, máis de 400 familias no noso municipio”.

Un sector que segundo os últimos datos publicados por Asime, a Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia, atópase nun moi bo momento, cun incremento do 2,5% no emprego e dun 16% en facturación no ano 2024.

Nese sentido, o alcalde subliñou que “as cifras nos amosan que debemos seguir apostando pola industria do metal, moi enraizada no noso concello, para continuar xerando postos de emprego cualificados, contribuír a dinamizar a economía local e a da comarca e así aumentar a súa competitividade, para seguir sendo un referente industrial en Galicia e no conxunto de España” engadiu González Formoso.

Por outra banda, o alcalde fixo fincapé en que que “este asentamento evidencia os innumerables recursos cos que conta o noso municipio; a proximidade ao porto, a rede de infraestruturas de comunicación, os recursos naturais dispoñibles, os recursos humanos cualificados, unha importante cultura industrial, etc, e que converten a As Pontes nun lugar idóneo para o desenvolvemento e asentamento de distintas actividades industriais”