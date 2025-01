A oposición ferrolá presenta dúas mocións conxuntas no pleno

O BNG, PSOE y FeC presentan xuntos unha moción pra garantir a igualdade no uso das instalacións deportivas municipais e outra sobre formación en igualdade e prevención da violencia machista.

O Grupo Municipal Socialista, Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común ao abeiro do disposto nos artigos 40 e seguintes do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, presenta no Pleno da Corporación Municipal dúas mocións, unha versa sobre formación en igualdade e prevención da violencia machista

Exposición de motivos:

«No recen rematado ano 2024 morreron asasinadas en España 47 mulleres e nove menores vítimas de crimes machistas. Os espeluznantes datos poñen unha vez máis de relevancia o importante papel que dende as administracións públicas debemos facer en pro da igualdade e contra a violencia machista, así coma a necesidade de facer fincapé nas políticas de concienciación e formación, especialmente entre a poboación moza».

«Se ben é certo que dende os Grupos municipais Socialista, do Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común saudamos positivamente, tal e como mostramos nas Comisións de Igualdade e Consellos da muller, toda acción que propoña o Goberno Municipal en pro de Políticas feministas e de loita contra a violencia machista, queremos chamar a atención sobre o tipo de accións formativas que se desenrolan nos centros educativos da nosa cidade».

«A única formación que se leva a cabo actualmente é a través dun convenio nominativo co Colexio de Avogados, que se encarga da elección das profesionais que imparten a formación, unicamente tendo en conta aqueles perfís que traballen na quenda de oficio».

«Se ben valoramos positivamente que sexan profesionais vinculadas a aplicacións das leis de violencia de xénero entendemos que dita formación, dada a súa importancia, debería ter una visión integral e transversal, contando con equipas multidisciplinares e tendo en conta o público ao que se dirixen: menores».

«As funcións inherentes ás profesionais xurídicas non son as de prevención, sensibilización, visualización e valoración de factores de risco, a visión educativa na posta en marcha das accións, as pautas de control de impulsos… votamos en falta a presencia de profesionais como Educadoras Sociais especializadas ou técnicas de Igualdade, con formación e experiencia acreditada».

«Dende os Grupos municipais Socialista, do Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común creemos imprescindible a formación específica no eido educativo por parte dos profesionais que deseñen estas formacións, dadas as repercusións que poidan ter entre os e as mozas as que se dirixen, valorando moi positivamente que poidan estar acompañadas doutras profesionais como avogadas, persoal sanitario ou corpos e forzas de seguridade do Estado, podendo así abordar a formación de maneira integral sen perder de vista ó público ao que se dirixe e a relevancia da temática».

«Queremos por de manifesto a importancia da elección dos perfiles das persoas que imparten ditas accións formativas, atendendo especialmente a súa experiencia e formación curricular, debendo fixarse requisitos e criterios que garanten a selección das persoas máis axeitadas e preparadas».

«Polo anteriormente exposto, os Grupos Municipais Socialista, do Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común someten a votación a presente moción e o seguinte acordo:

«Que o Goberno Local redesigne os obradoiros de formación en materia de igualdade abordándose dende unha perspectiva multidisciplinar, con persoal cualificado, con formación e experiencia acreditada e específica no ámbito socioeducativo».

«Que este tipo de Obradoiros teñan carácter permanente e se consoliden nos Centros Educativos do Concello de Ferrol»

Por outra banda Ferrol en Común, PSdeG-Psoe Ferrol e BNG Ferrol presentan conxuntamente outra moción neste caso garantir a igualdades no uso das instalacións deportivas municipais.

Exposición de motivos

«O Club Ferrol Atletismo, unha entidade que representa a nosa cidade en competicións autonómicas e nacionais, e que experimentou un crecemento notable no número de licenzas e participantes nas súuas escolas, leva anos

sufrindo desigualdades no acceso e uso das instalacións deportivas municipais. Estas dificultades afectan negativamente ao desenvolvemento das actividades do club e ao progreso deportivo dos seus membros».

«Como administración pública, o Concello de Ferrol ten o deber de garantir a igualdade de trato e oportunidades no acceso aos recursos municipais, promovendo a xustiza e o equilibrio entre todas as entidades deportivas que

empregan as instalacións municipais. Por todo isto, os grupos asinantes, recollendo as inquedanzas do Club Ferrol Atletismo, consideran imprescindible adoptar medidas que aseguren a igualdade no uso das instalacións, en proporción ao número de licenzas federativas de cada club e en igualdade de condicións co resto das entidades»

Garantir a igualdade de condicións no uso das instalacións municipais:

«Establecer un sistema de distribución de horarios e espazos de adestramento que sexa proporcional ao número de licenzas federativas de cada club».

«Permitir o acceso ao ximnasio e ao material deportivo dispoñible nas instalacións municipais, garantindo o seu uso en igualdade de condicións co resto dos clubs».

Establecer criterios claros e transparentes para a asignación de recursos e horarios:

Desenvolver unha normativa obxectiva que regule a asignación de horarios e materiais, tendo en conta as necesidades dos clubs que representan a Ferrol en competicións oficiais».

«Realizar unha revisión periódica da normativa vixente para adaptala ás necesidades reais dos usuarios».

Controlar o acceso e uso das instalacións municipais:

«Implementar medidas que restrinxan o acceso a grupos non rexistrados formalmente no Concello, garantindo que os horarios asignados aos clubs sexan respectados».

«Supervisar o cumprimento dos requisitos administrativos e legais por parte de todos os usuarios das instalacións deportivas».

Seguimento e avaliación:

«Realizar un seguimento periódico para garantir o cumprimento das medidas adoptadas e avaliar o impacto destas na mellora das condicións de igualdade no uso das instalacións municipais».

Por todo o exposto anteriormente os grupos Ferrol en común, Bloque Nacionalista Galego e grupo Socialista propoñen ao Pleno a adopción do seguinte acordo:

«Implementar as medidas propostas para garantir a igualdade de condicións no uso das instalacións deportivas municipais».

«Revisar e monitorizar periodicamente o cumprimento dos criterios establecidos, co obxectivo de asegurar un trato equitativo e proporcional a todos os clubs».