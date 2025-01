Rotundo éxito das actividades da Deputación na primeira xornada de Madrid Fusión

O espazo da área de Turismo da Deputación de A Coruña estreouse en Madrid Fusión 2025, e fíxoo cun rotundo éxito de asistencia durante toda esta primeira xornada. As diferentes actividades estiveron repletas de público, do mesmo xeito que os mostradores nos que diferentes produtores locais exhiben a súa materia prima, que contaron con colas durante todo o día formadas por persoas interesadas nos seus produtos.

Comezaba a xornada do luns 27 co aroma a café de Cafés Aruba (A Coruña) que ofreceu unha torradura de café en directo e degustación do seu café arábica 100% natural, e continuaba co xa coñecido panettone de San Isidro Bakery, elaborado por Lucía No López, nesta ocasión en vasiños con mango, crema de abelá e mousse de framboesa. Ao rematar, o catador e profesor de análise sensorial e servizo, así como técnico de viticultura e enoloxía, Luís Paadín ofreceu unha cata de Castes Ancestrais e elaboracións da provincia de A Coruña e un relatorio sobre a domesticación da Vide: impacto do terroir nas variedades autóctonas de A Coruña.

Ao mediodía, os fogóns do stand do Deputación estreounos o equipo de Beatriz Cotelo (Illas Gabeiras), que cociñou ante os asistentes unha tartaleta de San Simón, tartar de tenreira galega e salmoiras e feixóns verdes con mexillón de Ribeira, para posteriormente dar paso a Luís Veira (Árbore da Veira), que elaborou en directo unha muselina con ameixas e café e xurela con palomitas, queixo e amorodo.

O xefe de cociña, gastrónomo e investigador portugués Hélio Loureiro impartiu o último dos showcookings do día, consistente nunha robaliza macerada con oblea de camarón. Pratos que sorprenderon a un público que saboreou non so a materia prima e o bo facer dos chefs, senón tamén a historia que hai detrás de cada receita e de cada proxecto de restauración, todas moi vinculados ao territorio e á orixe.

Ademais, a Despensa d´Lujo ofreceu unha presentación e degustación de fabada galaica con broa de millo corvo de Coristanco; A Conserveira, das súas conservas e Chichalovers dos seus produtos máis míticos como o chourizo ou os roxóns.

Nesta edición de Madrid Fusión ten tamén un especial protagonismo o municipio portugués de Matosinhos, froito do convenio de colaboración asinado entre a entidade provincial coa Cámara de Matosinhos para a conxunta promoción turística e gastronómica. Ademais do showcooking, Hélio Loureiro contou cun espazo de exposición permanente.

Foi tamén o caso de A Conserveira; San Isidro Bakery; Bonilla a la Vista; Ternura Empanadas; A Despensa d’Lujo; Chichalovers e Cafés Aruba, que contaron con mostradores dentro do stand da Deputación, aos que asistiu un numeroso público profesional interesado nos seus produtos. Teñen, deste xeito, a oportunidade de dar a coñecer o seu traballo ante un foro tan relevante para o sector como é Madrid Fusión.

Remata, deste xeito, a primeira xornada dun dos congresos gastronómicos de maior relevancia internacional, cun balance moi positivo para a Deputación, que encheu de público todas e cada unha das súas actividades. Mañá continuará a programación, repetindo os pases de Cafés Aruba, San Isidro Bakery, A Despensa d´Lujo, A Conserveira e Chichalovers, e incluíndo showcookings de Fabián Mouzo (O Camiño Fala, Mazaricos) e presentacións de Empanadas Ternura, Queixo Galmesán e Algas Mar de Ardora