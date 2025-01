A Deputación de A Coruña premia con 42.000€ as boas prácticas das entidades sociais

O BOP publica este venres 24 a convocatoria da IV edición dos premios cos que a Deputación recoñece o labor das entidades sociais. Entregaranse seis premios de 7.000 euros

A Deputación da Coruña convoca a IV edición do Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais, un galardón co que pretende recoñecer ás entidades que traballan no eido social e na protección dos colectivos máis vulnerables na provincia.

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica este venres a convocatoria desta nova edición do certame, que premiará o traballo realizado por entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña, e das persoas que están detrás delas, a prol do benestar social das persoas con máis dificultades.

As bases establecen que as entidades que presenten os seus proxectos deberán desenvolver a súa actividade nalgunha destas áreas: familia, infancia e mocidade; persoas con diversidade funcional, persoas maiores, minorías étnicas e inmigración, drogodependencias e outros trastornos aditivos ou situación ou risco de exclusión social.

“Queremos que estes premios sexan un recoñecemento a todas aquelas entidades e persoas que cada día contribúen a mellorar a vida das persoas máis desfavorecidas, que traballan para construír unha sociedade mellor”, afirmou o presidente provincial, Valentín González Formoso.