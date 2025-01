Gran campionato de cros en A Pobra do Caramiñal

Máis dun milleiro de atletas procedentes de todos os recunchos da Comunidade Galega déronse cita o domingo 19 en A Pobra do Caramiñal para tomar parte no Campionato Xunta de Galicia de campo a través para as categorías máster a para as Sub10, Sub 12 e Sub14 organizado en colaboración co Concello de A Pobra e a A.D. do Barbanza.

A choiva, a protagonista

Malia que a xornada daba comezo cun tempo máis ou menos contido, ao longo da mañán a choiva converteuse na protagonista dunha edición que malia elo desenvolveuse baixo un gran ambente competitivo.

Os primeiros en dar comezo o seu campionato foron os atletas da categoría máster que desde as 10:30 e ata as 12:00 horas foron desenvolvendo as súas distintas probas sobre unha distancia común de 5.300 m. e cuxos gañadores tanto no individual como na de por equipos, foron os seguintes:

Máster 35 . Elisa Boullosa (SD Compostela) e Antonio Teijido (Ría de Foz)

. Elisa Boullosa (SD Compostela) e Antonio Teijido (Ría de Foz) Máster 40 . Sofía Freaza (Comesaña) e Estéban Díaz (At. Narón)

. Sofía Freaza (Comesaña) e Estéban Díaz (At. Narón) Máster 45 . Ana Soutullo (Ourense At.) e Daniel Barguiela (Bikila)

. Ana Soutullo (Ourense At.) e Daniel Barguiela (Bikila) Máster 50 . Raquel Ramos (Olimpia) e Juan Antonio Gude (Lucus)

. Raquel Ramos (Olimpia) e Juan Antonio Gude (Lucus) Máster 55 . Sole Castro (Comesaña) e José Nercellas (ADAS CUPA)

. Sole Castro (Comesaña) e José Nercellas (ADAS CUPA) Máster 60 . Jose Fina Pardo (Millaraio) e José Suárez (SD Compostela)

. Jose Fina Pardo (Millaraio) e José Suárez (SD Compostela) Máster 65 . Carmen Rodríguez (SD Compostela) e Manuel Suárez (Vet. Samil)

. Carmen Rodríguez (SD Compostela) e Manuel Suárez (Vet. Samil) Máster 70 . Elvira Tresguerras (C.A.Sar) Xose Lois Otero (C.A.Santiago)

. Elvira Tresguerras (C.A.Sar) Xose Lois Otero (C.A.Santiago) Máster 75 . Roberto Rey (Vet. Samil)

. Roberto Rey (Vet. Samil) Máster 80. Julio César Cer (At.+9 Moraña)

Clasificacion feminina por equipos

Máster 35-44 femenino: 1º C.A. Sada / 2º C.D.Pinarium / 3º At. Arenteiro

1º C.A. Sada 2º C.D.Pinarium 3º At. Arenteiro Máster 45-59 femenino: 1º At. Samertolmeu/ 2º A.D. Olimpia/ 3º At. Noia

Clasificacion Masculina por equipos

Máster 35-40 masculino: 1º At. Arenteiro / 2º C.A.Sada / 3º Entrenarunning

1º At. Arenteiro 2º C.A.Sada 3º Entrenarunning Máster 45-59 masculino: 1º Lucus Caixa Rural / 2º C.A. Sar / 3º C.D. Pinarium

1º Lucus Caixa Rural 2º C.A. Sar 3º C.D. Pinarium Máster máis de 60 masculino: 1º S.D. Compostela/ 2º Vet. de Samil/3º C.A. Sar

De igual modo e de seguido, desde as 12:30 ata as 14:00 h. discurrían as distintas carreiras do Memorial Alejandro Lorenzo, para as categorías Sub10, Sub12 e Sub14 na que compre salientar a gran actitude de pais e acompañantes aguantando ao longo de toda a mañá a intensa choiva que caía sobre o circuito da praia de Cabio.

A primeira proba do campionato foi a da categoría Sub10 sobre unha distancia de 1050 m. que daba o triunfo tanto a Gabriela López do At.Trega en mulleres como a Nico Camino do C.D. Pinarium en homes.

No resto de categorías, o triunfo individual nos Sub12 foi para Lía Geralavicius da Gimnástica de Pontevedra e para Luca Villar da Atlética Lucense. Precisamente a este último club pertencía a gañadora Sub14 Lía Núñez quen estivo acompañada no podio polo gañador masculino Xabier Rodil do Ría de Foz.

Por clubs, o protagonista foi a Atlética Lucense quen estivo en todos os podios do campionato logrando os títulos nas categorías Sub10 e Sub14 feminina. Xunto ás lucenses, bo campionato tamén para o Atletismo Narón quen sumaba os títulos masculinos Sub12 e Sub14. O Millaraio na Sub10 masculina e o C.S.C.R. Beade na Sub12 feminina, lograban o resto de títulos en xogo por equipos.