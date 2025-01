Narón retoma os programas Apego e Guizo

O Concello de Narón retoma a través da concellaría de Política Lingüística, dirixida pola edil María Lorenzo, as actividades dos programas Apego e Guizo, cunha gran variedade de propostas para nenos que se desenvolverán entre os meses de xaneiro e xuño deste ano.

A edil naronesa recordou que se trata de propostas de balde pero que requiren inscrición previa a través do Servizo de Normalización Lingüística de Narón. A primeira das propostas de Apego tivo lugar na xornada do pasado mércores, cando o Centro Cívico Social de San Xiao acolleu ás 17:00 horas o espectáculo Nano canta croac, de Raquel Queizás, un corto musical para axudar aos máis pequenos a expresar como se senten.

Este programa continuará o día 29 deste mes, con “O cociñeiro Antón e a pasteleira Tomasa”, de Calavera Teatro, unha historia de amor entre os dous no que o seu traballo xogará un papel fundamental. No mes de febreiro continuará Apego con “Levántate Xan”, de Caxoto, o día 12, unha función chea de animais e pequenas historias do día a día na granxa de Xan e o 26 poderase ver “De conxuros e música”, de Arkhé, un obradoiro musical para familias.

En marzo haberá outras dúas propostas, “Laura e a randeeira espacial”, de Rocío Ovalle, o día 12, sobre unha nena que quere ser astronauta, e “As aventuras de Mariña”, de Alba Bermúdez, o día 19, protagonizado por unha nena á que lle gusta moito o mar e os animais que nel habitan. No mes de abril o programa Apego propón “Garavanciño”, con Bea Campos, o día 9, unha proposta teatral infantil con monicreques e cancións, e “Canto traballo, que divertido!”, de Esperanza Mara, o día 23, un contacontos sobre os traballos do campo e da casa.

Finalmente, en maio poderase asistir a “Tralará”, de Marta Ortiz, un espectáculo que aúna narración oral, música e teatro, o día 7 e na xornada do 21 “Contos para caghar patatillas”, de Brais das Hortas, con música, clowns e contos. As diferentes propostas de Apego diríxense a menores de entre 0 e 6 anos, en función do espectáculo, e terán lugar en todos os casos no Centro Cívico de San Xiao a partir das 17:00 horas.

A maiores, tal e como avanzou a concelleira de Política Lingüística, terán lugar dende este mes e ata xuño seis propostas do programa Guizo, para mellorar a socialización das nenas e nenos en galego, en todos os casos ás 11:00 horas no Centro Cívico Social do Couto. Este mesmo sábado terá lugar a primeira, “Orientación e supervivencia na natureza”, de Ventos, cunha parte teórica e outra máis práctica sobre a preparación de saídas á natureza. O día 15 de febreiro programouse “Descubrindo o mundo coa microbioloxía”, de Fanny Medioambiente, un obradoiro para iniciarse na microbioloxía.

En marzo haberá un obradoiro para aprender a elaborar perfumes vexetais, a cargo de Ventos, o día 15 e esta mesma firma impartirá outro sobre achegamento aos insectos, no que se construirá un hotel para insectos para fomentar a biodiversidade na xornada do 5 de abril. As dúas últimas propostas do programa Guizo para o primeiro semestre do ano serán o 10 de maio, con “Ecoagasallomarionetas”, de Eduvía, no que os participantes crearán marionetas con materiais de refugallo, e “Cianotipia polo San Xoán”, de Alouette Machine, o día 21 de xuño, para que as familias elaboren fotocomposicións a partir da luz solar e a auga.

As actividades do programa Guizo diríxense a menores de 6 a 12 anos e ás súas familias. Ao igual que no caso do programa Apego, require inscrición previa, debendo tramitala a través do correo electrónico a.pita@naron.gal, a onde se debe enviar o nome da actividade na que se desexa participar, o do neno ou nena e a súa idade, o nome do pai, nai ou persoa que o acompañará, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto.

A información ao completo de todas estas propostas pode consultarse a través da web: www.naronengalego.gal e www.apego.gal.