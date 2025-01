¿Se puede ser demócrata a trozos?-(José M. Otero Lastres)

José M. Otero Lastres

Nuestro Gobierno provienen de partidos con objetivos muy diferentes entre sí, alguno de los cuales aspiran a cuestiones claramente inconstitucionales.

Pero se han constituido en gobierno legítimo porque entre todos ellos han aprobado el nombramiento de nuestro presidente por más de los 176 necesarios que forman la mayoría absoluta de nuestro Congreso de los Diputados.

Por pura lógica política parece un contrasentido que quien hizo pactos para reunir la mayoría absoluta de nuestra Cámara no mantenga la misma posición si el país de referencia es otro. Si el que da todo lo que le piden los que van a apoyar su investidura, e incluso da lo que no puede dar, ¿no debería seguir idénticos principios si se habla de otro país en el que la oposición ganó mayoritariamente las elecciones generales?

Me refiero al caso de Venezuela. Si desde la oposición política se ha logrado probar que Edmundo González ganó las elecciones generales, ¿cómo es posible que el gobierno de un país democrático no haya reconocido los resultados obtenidos por el vencedor que fue la oposición?

¿Puede alguien que valora la esencia de la democracia negarse a reconocer el triunfo legítimo de la oposición y negarse a proclamar que fue el ganador de las elecciones generales?

¿No supone solo contar los votos a mi favor y despreciar los de los opositores contrarios porque una vez ganado el poder no debe ser nunca abandonado? ¿Es demócrata el que solo cuenta sus votos y prescinde del partido que ganó por lo que alcanzado el poder no se debe nunca abandonar digan lo que digan los votos de los ciudadanos? ¿Es demócrata el se exclusivamente por el deseo irrefrenable de conservar el poder a toda costa? ¿Puede creerse a alguien que no respeta lo que dicen los votos en un país extranjero, alegar que es demócrata en su país, pero que no le importa nada si la cuestión es en otro país sudamericano?

Por último, ¿se puede ser demócrata a trozos? ¿Se puede ser demócrata si lo que se juega es mi mayoría y ser indiferente y hasta tolerar el totalitarismo si el país es otro?