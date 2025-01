Más de 1.200 inscritos en la «XLI Carreira Popular de San Xiao 2025» de Ferrol

La salida y la llegada se situarán en las proximidades del pabellón municipal de Esteiro.

Este domingo día 12 se celebra a XLI Carreira Popular de San Xiao 2025, organizada por el Ayuntamiento de Ferrol con el control técnico de la Delegación en Ferrol de la Federación Gallega de Atletismo.

En la jornada del miércoles finalizó el plazo de inscripciones presentándose 778 atletas para la categoría Absoluta 10K, 41 para las categorías sub 18 y sub 20, 177 para las sub 14 y sub 12, en la sub 10 se apuntaron 117, 108 en la sub 8 y en la categoría peques 37 niños y niñas.

En cuanto al recorrido de la prueba absoluta será de 10.000 metros aproximadamente, por lo que se llevarán a cabo cortes de tráfico. Estará cerrado el túnel de la plaza de España desde avenida del Rei sentido avenida de Vigo.

También en la avenida de Vigo permanecerá cerrado el tramo hacia la avenida Mac Mahón desde la entrada al túnel de plaza de España, Irmandiños desde avenida de Esteiro, calle MacMahón dirección calle Irmandiños. Está prevista la apertura de diferentes tramos a la circulación de manera sistemática la medida que pase la carrera por parte de la Policía Local. La salida y la llegada se situarán en las proximidades del pabellón municipal de Esteiro.

La retirada de chips y dorsales se podrá efectuar a lo largo del viernes 10 (de 16:30 a 20:30 horas) y el sábado 11 en el pabellón polideportivo de la Malata (de 09:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas), así como el domingo 12 de enero, desde las 08.00 hasta las 10:30 horas en el pabellón de Esteiro.

La organización premiará a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada una de las categorías absolutas y de menores excepto la categoría peques. La entrega de trofeos se realizará al finalizar la carrera.