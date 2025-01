A ilusión da chegada dos Reis Magos encheu en Moeche a nave do Mercado

Unha das primeiras paradas na comarca dos Reis Magos de Oriente foi o venres 3 de xaneiro na nave do mercado en Moeche, que unha vez máis acolleu numeroso público desexoso de recibir os Magos de Oriente.

Mentres os Reis non chegaban, a rapazada puido gozar da festa organizada polo Concello, con obradoiros e inchables e un saboroso chocolate con churros, que elaborou a A.VV Labacengos co leite que nos agasallou Gandería Lavandeira, de Labacengos, e que axudou a servir a Anpa do CEIP San Ramón.

Logo de visitar a Casa do Concello, as Súas Maxestades foron á nave do Mercado repartir larpeiradas e escoitar a rapazada. A ilusión dos nenos encheu a nave e os Reis dedicáronlle tempo e agarimo a cada neno que quixo achegarse.