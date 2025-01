Pontedeume prepárase para acoller a tradicional Cabalgata de Reis

O Concello de Pontedeume celebra este 5 de xaneiro a tradicional Cabalgata de Reis, que dará comezo ás 18:00 horas desde a estación do Ferrocarril.

As súas maxestades, os Reis Magos de Oriente, percorrerán as principais rúas da vila ata chegar ao mercado municipal, onde terá lugar a recepción oficial. Durante este acto, todos os nenos poderán saudar aos Reis, entregarlles as súas cartas e compartir con eles os seus desexos.

Este plan establecido mantense polo momento sen cambios, aínda que o Concello estará atento á evolución das condicións meteorolóxicas e informará á cidadanía a través dos seus canais oficiais en caso de modificacións no evento.

Ademais, co fin de garantir o correcto desenvolvemento da Cabalgata, establécense restricións de estacionamento en diversas zonas da vila: no Camino Estreito, na rúa Ricardo Sánchez e no frontal da Praza do Mercado, onde se prohibirá o aparcamento por ambos lados.

Previamente á cabalgata, ao longo da mañá dende ás 10:00, os Reis Magos visitarán as diferentes asociacións veciñais do municipio, chegando ás 16:30 á residencia de maiores Nosa Señora das Virtudes e ás 17:00 ao centro de día Lar do Eume.