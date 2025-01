“El rincón del Coach”- Erase una vez… Ferrolterra en Navidad

M.Cristina Pita García

Los días navideños llegaron este año a mi vida de la siguiente manera. Una amiga me enviaba una especie de bendición a modo de cadena en whatsapp.

No lo reenvié a nadie. Bastante saturados estamos de mensajería. Sin embargo, hice una petición por escrito, a mano, de mi puño y letra, como a mi me gusta escribir.

Mientras redactaba, deseaba, desde lo más profundo, que mis deseos cayeran diseminados sobre las personas más valiosas que habitan mi corazón y sus realidades.

Decía así…

VillaCris, Narón.

13 de diciembre de 2024

Carta de agradecimiento. Bienvenido sea en la Tierra de nuevo, el próximo 25 de diciembre, aniversario de su nacimiento.

Estimado Sr. Jesús, Perdone usted mis errores. Aunque yo lo amo mucho y está en lo más profundo de mi corazón, lo necesito siempre cerca para corregir y aprender.

Una vez más, perdóneme usted. Señáleme el camino con su infinita sabiduría para que pueda cuidar a mi familia, mi casa, mi hogar, a Kata y a Heba, ellos son mi hogar. Para que pueda cuidar de mi empleo, mis finanzas, mis sueños y proyectos, a mis amigos y a la gente de bien.

Reparte más luz, sabiduría e inteligencia también, entre aquellos que gozan del mal y puedan descubrir, más pronto que tarde, que sale más a cuenta y es más placentero y sano, obrar el bien.

Que así sea. Amén.

Atentamente, María Cristina P. García

Fervorosa seguidora de usted

Me presento. Me llamo como reza mi firma en la misiva de arriba al Sr. Jesucristo y soy, entre otras cosas, Coach.

Mi nombre significa, “Señora que sigue a Cristo”. Curiosidad?? Casualidad??

No sé, pero ciertamente soy una de sus seguidoras. Es mi mentor. El mejor coach de vida que conozco. Experto en inteligencia emocional y psicología positiva. De no haber existido, habría que inventarlo.

Bienvenidos a mi “Rincón del coach”. Por el momento, comenzó la Navidad en Ferrolterra y hay taaaantas historias que contar…

Video de M.Cristina Pita García