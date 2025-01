Cedeira solicita á Diputación subvencións para emprego e promoción económica

A Xunta de Goberno do Concello de Cedeira aprobou na súa última sesión de 2024 solicitar á Deputación da Coruña subvencións por un importe de máis de 117.000 euros para a creación e mantemento de emprego e para o desenvolvemento de actividades de promoción económica. A administración local acóllese, como en anos anteriores, aos programas provinciais para limpeza de praias e o servizo de atención turística, entre outros.

Un destes programas de axudas convocado pola Deputación é o de limpeza de praias. O Concello de Cedeira acordou presentar a solicitude para custear a través del o 100% da contratación dunha cuadrilla de catro peóns, que traballarán durante tres meses na campaña de verán a media xornada. O custo das súas retribucións é de 16.498,74€ que, en función das bases da convocatoria provincial, poderá ser cuberto ao 100% a través destas subvencións.

Tamén concurrirá o Concello de Cedeira un ano máis ao programa PEL Concellos 2025, dirixido a fomentar a contratación de persoas con especiais dificultades de inserción laboral. Solicítanse neste caso 46.000€ para cubrir máis do 90% do custo de crear tres empregos de peón e un de limpador/a, con xornada completa e durante seis meses. O importe laboral total é de 50.223,42€.

A Xunta de Goberno de Cedeira aprobou igualmente acollerse ao programa provincial para o mantemento de persoal nas oficinas de turismo de localidades con menos de 50.000 habitantes.

Así, neste caso solicítanse 20.000€, o máximo establecido na convocatoria, para sufragar parte das retribucións dunha informadora turística a xornada completa, que ascenden a 40.911,90€ ao ano.

Na mesma sesión acordouse tramitar un ano máis a axuda para a contratación de persoal técnico deportivo. Pídense neste caso 5.000€ para sufragar unha xornada completa durante seis meses, cuxo importe total é de 18.135,48€.

A estas axudas directamente vencelladas coa creación ou o mantemento do emprego engádese outra ligada á promoción económica. Así, o goberno local de Cedeira acordou acollerse a outra convocatoria da Deputación da Coruña para pagar preto do 78% do investimento de 38.000€ realizado na campaña de Nadal, incluída a decoración, a publicidade, a contratación de actuacións musicais e a carpa para as festas, así como a cartelería e as rifas do sorteo de dinamización do comercio local.