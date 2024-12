As Pontes, sede del Campeonato de España de Ciclocrós

As Pontes acogerá los días 10,11 y 12 de enero el Campeonato de España de Ciclocross después de su estreno en 2021 cómo escenario del Ciclocross Internacional Lago de As Pontes, evento C2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La prueba, organizada por el Club Ciclista As Pontes, en colaboración con el Ayuntamiento, a Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia, se convierte, en palabras de Marcos Fernández, presidente del club deportivo “en prueba de carácter nacional y adquiere gran relevancia ya que se trata de la última prueba del calendario, así que aquí en As Pontes se va a decidir el Campeonato de España”.

La presentación del Campeonato contó con la presencia del presidente de la federación gallega de ciclismo y actual vicepresidente de la federación española, Juan Carlos Muñiz, que quiso destacar a grande evolución de esta prueba ciclista que “en tan sólo tres años consiguió entrar en el campeonato de España. Además esta prueba va a poner a los Puentes en el mapa tanto a nivel nacional cómo internacional, ya que durante el fin de semana de competición vano ser millares de personas las que se acerquen a la villa, entre deportistas, familiares, mecánicos, y público”.

Antonio Leira, responsable del área de Deportes de la Diputación de A Coruña, quiso destacar el carácter de integración de este campeonato, ya que durante la jornada del viernes se disputará una prueba inclusiva. Por otra parte también comentó que “el año pasado asistí a la prueba cómo espectador y quedé maravillado no solo por el espectáculo deportivo si no también por el alto nivel mostrado por la organización; nivel que estoy seguro volverá a repetir”.

Finalmente Elena López, concejala de deportes del Ayuntamiento de As Pontes, cerraba el acto de presentación agradeciendo no solo a todas las entidades que participan en la organización del tercero campeonato de ciclocross “Lago de As Pontes” su implicación, si no también a todo el personal municipal; desde protección civil, policía local, o departamento de obras, su buena disposición para que este evento deportivo tan importante falda adelante con todas las garantías.

Aprovechaba la ocasión al mismo tiempo para invitar a todos los vecinos y vecinas de As Pontes que “se acerquen al entorno del lago en el fin de semana del 10, 11 y 12 de enero para poder disfrutar del espectáculo del ciclocross donde van a competir los mejores deportistas nacionales”.