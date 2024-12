Establecemento e fixación en Narón do prezo público do servizo de madrugadores

O salón de plenos do Concello de Narón acolleu na mañá deste xoves 26 o último pleno deste ano. Na sesión aprobouse por unanimidade o establecemento e a fixación do prezo público pola prestación do servizo de madrugadores nos centros públicos de infantil e primaria do Concello.

No mesmo establécense as contías para os usuarios fixos e tamén os esporádicos con 38,72 euros ao mes ou 3,50 euros diarios, respectivamente. Os de carácter fixo poderán acollerse á aplicación das reducións de prezos no caso de cumprir os requisitos establecidos, en función do umbral de renda, e que alcanzan ata o 100% nos casos de persoas obrigadas ao pago incluídas no programa de educación familiar con informe de vulnerabilidade e tamén de familias numerosas de categoría especial, alumnado con discapacidade recoñecida mínima do 33% ou superior, segundos fillos de familias monoparentais, e familias vítimas de violencia de xénero.

Na convocatoria saíu tamén adiante por unanimidade a participación do Concello no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal POS+ adicional da Deputación da Coruña. A achega a recibir por parte da administración local é de 173.082,01 euros para gastos sociais extraordinarios.

No apartado de mocións aprobáronse por unanimidade a presentada polo BNG para instalar puntos de servizo para autocaravanas; unha do PP sobre a seguridade viaria nos camiños de Bodillón e da Poceta (San Xiao) e a aprobación do convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello para manter o programa Xantar na Casa, cun gasto plurianual que, entre o ano 2025 e o 2029 ascende a 146.000 euros.

A maiores, saíu adiante unha moción do PSOE para a creación inmediata dunha Unidade de rehabilitación cardíaca na Área Sanitaria de Ferrol, outra do BNG relativa á situación do idioma propio da Galiza e á adopción de medidas para a súa normalización e unha do PP sobre o apoio ao Pacto pola Lingua. Finalmente, aprobouse unha moción do PSOE sobre transparencia municipal.