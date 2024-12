A Deputación achega 179.083,56€ á renovación do campo de fútbol Manuel Candocia

A Deputación da Coruña achegará 179.083,56 euros para a renovación do céspede artificial do campo de fútbol Manuel Candocia, en As Somozas. O presidente provincial, Valentín González Formoso, e ao alcalde, Juan Alonso Tembrás, asinaron no Concello das Somozas o convenio de colaboración entre ambas institucións.

Con esta achega, a Deputación financia o 80% do custo total dos traballos, que contan cun orzamento total de 223.854,46 euros para a substitución do firme da instalación deportiva. A mellora arrincará coa retirada do actual céspede artificial para verificar o correcto estado da capa soporte antes de instalar o céspede artificial de última xeración para a práctica de fútbol.

Dito composto está composto por unha banda elástica prefabricada e composta de escuma de polietileno expandido, o céspede artificial, que conta con filamentos en verde tricolor de 45 milímetros de altura e un baseamento de dobre capa de propileno.

Este investimento de case 180.000 euros súmase aos 562.393,77 euros dos que o Concello das Somozas disporá en 2025 para financiar obras e servizos a través do Plan Único.