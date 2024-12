Un alumno do Campus de Ferrol gaña o I Festival Novo Enfoque categoría videoxogos

Gael Alberto Quintela (Vigo-1999), alumno do Máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, titulación que se imparte na Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), vén de acadar o primeiro galardón no Festival Novo Enfoque, na categoría de Videoxogos, que promove o alumnado e o estudantado egresado da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña (UDC), con Maestosia, un videoxogo no que experimenta coa música e o son como mecánicas xogables, abordando a saúde mental como tema principal.

Esta non é a primeira vez que este estudante do Campus Industrial de Ferrol obtén un premio por este título. O pasado mes de novembro, este mozo, graduado en Música, fíxose tamén co primeiro galardón nos Premios Xuventude Crea 2024, na categoría de Creación de Videoxogos, que promove a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia.

Nesta ocasión, obtivo un diploma acreditativo e un cheque por valor de 2.000 euros.

O xurado do I Festival Novo Enfoque, integrado por recoñecidos profesionais da industria do cine e do eido da creación en Galicia, recoñeceu tamén, na categoría de Videoxogos, o traballo realizado pola produtora Emergency Meeting Studios co título Speels&Spices. Detrás deste xogo están un grupo de estudantes do grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos, titulación que se imparte na Facultade de Ciencias da Comunicación, no Campus da Coruña, quen obtiveron a Mención por Deseño Global cun título protagonizado por Soso, Vainilla, Percebe e outros moitos chefs con poderes especiais.

O Festival Novo Enfoque entregou tamén outros galardóns nas categorías de Imaxe Real e de Animación, así como unha Mención Especial do Festival FacomFest e un premio outorgado polo público.