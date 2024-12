Ferrol se adhiere a la asociación de concellos afectados por la AP-9

La concejala de Hacienda de Ferrol, Susana Sanjurjo, informó en la comisión del área que el Ayuntamiento va a iniciar el procedimiento de adhesión a la Asociación de Ayuntamientos Gallegos afectados por la Autopista de Peaje AP-9, con la finalidad de fomentar y defender los intereses del concello en todos los aspectos relacionados con la autopista de peaje AP-9. “Unímonos, así, aos demais concellos afectados por este tema, co obxectivo de facer un frente común na defensa, neste caso económica, dos nosos intereses”.

Los estatutos de dicha asociación recogen, que se constituye con voluntad de duración indefinida, y con los siguientes fines: fomentar y defender los intereses de los municipios integrados en el ámbito de esta asociación, defendiendo la legalidad vigente y el ejercicio de la autoridad y competencias municipales respecto a las empresas explotadoras la AP-9; coordinar y procurar actividad institucional de estos municipios proporcionando asesoramiento y servicios para el mejor cumplimiento de los objetivos comunes; defender el derecho a la autonomía municipal en el desarrollo de las competencias municipales referente a la problemática de la afectación de sus territorios con las vías de comunicación mencionadas, y elevar propuestas al Gobierno del Estado, de la Xunta de Galicia y a la UE sobre normativa de imposición local a empresas explotadoras y concesionarias de construcción..

Los ayuntamientos integrantes de esta asociación deberán abonar al año una cuota proporcional a las cuotas tributarias percibidas del IBI BICES de la autopista de peaje AP-9, que en el caso de Ferrol será de 45,71 euros al año.

Sanjurjo avanzó que “este acordo será sometido a información pública durante 30 días no BOP, no taboleiro de anuncios e na web do Concello de Ferrol coa finalidade de que os interesados no expediente poidan presentar alegacións se o estiman oportuno”.