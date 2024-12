La «Cristóbal Colón» regresó a su base en Ferrol tras casi cuatro meses integrada en la OTAN 2, en el Mediterráneo

(Gráficas Galicia Ártabra)-La fragata “Cristóbal Colón” (F-105) , al mando del CF Juan Carlos Prada Pardal ha llegado en la mañana de este domingo a su base en al Arsenal de Ferrol después de cerca de cuatro meses de despliegue, en los que ha estado integrada en la Agrupación Naval Permanente número 2 de la OTAN, en el Mediterráneo. Esta Agrupación forma parte de las fuerzas de muy alta disponibilidad que la Alianza tiene permanentemente alistadas para intervenir en caso de crisis. La fragata más moderna de la Armada Española, ya que es la última construida de la serie F-100, en los astilleros de Navantia-Ferrol había zarpado el 22 de agosto.

Un buen número de familiares y amigos de los miembros de la tripulación se encontraban en el muelle número cuatro del Arsenal Militar ferrolano con el fin de recibir a sus seres queridos tras un buen tiempo de separación.

A su llegada tuvo lugar la ceremonia de recibimiento, presidida por el Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, CN Jesús Viñas Barciela acompañado por el comandante de la fragata «Juan de Borbón«, CF Miguel Romero Contreras, y el Comandante del BAC «Cantabria» CF Manuel Romero Nieto así como por una comisión de miembros de la 31 Escuadrilla.

No faltaron los aires musicales a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, que ofrecieron una selección de marchas y pasodobles, entre ellas «Mar y viento» «Soldadito Español» y Banderita«, finalizando con el tradicional villancico de origen andaluz «Campanas de Belén».

Eran las diez menos diez de la mañana cuando se veía como aparecía ante la «punta del martillo» la fragata «Cristóbal Colón«, comenzaron a sonar las sirenas de saludo de los buques atracados en el Arsenal, entre ellos las fragatas «Álvaro de Bazán» (F-101); la «Blas de Lezo» (F-103) y la «Méndez Núñez» (F-104). La Fragata «Juan de Borbón» (F-102) se encontraba en los muelles de La Estación Naval de La Graña.

SALUDO DEL COMANDANTE DE LA 31 ESCUADRILLA

A las diez y cuarto una vez finalizadas las maniobras de atraque, en la que colaboraron remolcadores de la Armada subieron a bordo el CN Jesús Viñas Barciela y el resto de la comisión de la 31 Escuadrilla. Fueron recibidos por el comandante de la fragata y seguidamente, en la zona de popa en donde estaba formada una parte de la tripulación, el Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie pronunció unas palabras de saludo, bienvenida y agradecimiento a la vez que les felicitaba por la labor desarrollada y por haber dejado muy alto el pabellón español.

«Nuestra razón de ser»

«Finaliza hoy vuestro despliegue de operaciones integrados en el Grupo Naval permanente de la OTAN número 2, participando en la operación «Noble Shield’ . Continúo donde lo dejé aquel lejano 18 de agosto salíais a operaciones y os dije que que recordaseis siempre que nuestra participación en operaciones es nuestra razón de ser y para lo que nos alistamos operativamente. También os dije que las fuerzas marítimas de muy alta disponibilidad de la OTAN cobran todo sentido en el actual entorno de seguridad.

Gracias a vuestro trabajo y esfuerzo diario la «Cristóbal Colón» deja el pabellón de España en lo más alto.

Acaba un periodo intenso de trabajo para vosotros y llegáis a vuestras casas para disfrutar de la compañía de vuestros familiares y amigos justo antes del comienzo del periodo navideño.

Valores fundamentales

Habéis hecho un gran esfuerzo durante vuestro despliegue que ha permitido demostrar de lo que es capaz nuestra Armada de forma individual y sobre todo como equipo que sois . El esfuerzo de preparación ha merecido la pena, vuestro compromiso con la misión y con vuestro comandante han sido imprescindibles para un desarrollo eficaz. En este despliegue habéis hecho gala de los mas arraigados valores fundamentales que debe tener todo marino de nuestra Armada , como el compromiso, el compañerismo, el espíritu de servicio y la lealtad. Si seguimos cultivando estos valores en la 31 Escuadrilla estaremos siempre en disposición de acometer ejemplarmente las misiones encomendadas. Habéis sido testigos, en primera línea,del periodo de la seguridad en el Mediterráneo Oriental. La tozuda realidad ha venido a manifestar cuan demandante y compleja es la situación de estrategia, pero sobre todo con vuestra presencia en la zona de operaciones y gracias a vuestro desempeño la «Colón» ha demostrado que es una unidad extraordinariamente capaz que ha contribuido con solvencia en nombre de España al esfuerzo de disuasión y defensa colectiva de la Armada y de la Alianza. Habéis enviado un mensaje fuerte , claro e inequívoco del compromiso de España con la OTAN y de defensa de los intereses nacionales y aliados.

Mi más sincera enhorabuena comandante, a ti y a toda la dotación y fuerza embarcada por haber regresado con la misión cumplida y lo bien que lo habéis hecho.

El apoyo de las familias

Aprovecho esta ocasión que me brinda estar cerca de vuestros familiares a pie de muelle, para dirigirme a ellos teniendo muy presente también a aquellos a los que sus quehaceres les han impedido venir . Reconozco vuestros desvelos y agradezco vuestro apoyo . Apoyo y compromiso constante sin los cuales los hombres y mujeres de la «Cristóbal Colón» no habrían podido desempeñar brillantemente la operación que les fue asignada. Se muy bien que sin el apoyo desde nuestros hogares no es posible llevar a cabo sosegadamente una misión de esta complejidad . Una vez más habéis sido el punto de apoyo que necesitaban , ¡muchas gracias!.

Finalizo dándole las gracias a nuestra patrona la Virgen del Carmen que ha estado protegiendo nuevamente a otra unidad de la Armada en operaciones y nos ha traído hasta aquí sanos y salvos con la íntima satisfacción del deber cumplido.

Comandante, es el momento del reencuentro con las familias y del merecido descanso , os deseo a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo en compañía de vuestras familias y lleno de salud»

Finalizadas estas palabras de saludo se permitió bajar a tierra a los miembros de la dotación para que pudieran reunirse con sus familiares, dándose por finalizado el acto, mientras el comandante del buque y el de la 31 escuadrilla mantuvieron un encuentro con los periodistas señalando que buque y tripulación hab.an respondido estupendamente, sin incidencia alguna.