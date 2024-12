Éxito de acollida do programa para deportistas de alto nivel DANUDC

A Reitoría da Universidade da Coruña acolleu a recepción institucional da UDC aos seus deportistas de alto nivel do curso 23-24, coa presenza do reitor, Ricardo Cao; a vicerreitora de Divulgación Cultura e Deporte, Cristina Naya; e a directora de Deportes, Marta Bobo. O acto incluíu, ademais, unha homenaxe a quen conseguiron medalla nalgunha das competicións celebradas a nivel nacional e internacional ao longo do ano actual.

Un centenar de estudantes formaron parte do programa DANUDC no ano académico 23-24. Un plan que está dirixido a deportistas, adestradores, técnicos, xuíces ou árbitros e árbitras de alto nivel, alto rendemento deportivo, e rendemento deportivo, así como a participantes en competicións de ámbito nacional, que formen parte da comunidade universitaria, co obxectivo de axudalos a compatibilizar a preparación e a práctica competitiva cos estudos universitarios. Ademais, 3 docentes da Universidade foron tamén DANUDC no curso pasado, xa que o programa está aberto á participación de calquera membro da comunidade universitaria.

O acto serviu tamén para destacar os logros acadados o pasado ano, no que se conseguiron 11 medallas en campionatos universitarios (3 de ouro, 3 de prata e 5 de bronce). Foron nas modalidades de surf, judo, taekwondo, halterofilia, atletismo e voleibol.

Entre eles cabe salientar o de Manuel Taibo González, estudante do Grao en Enxeñaría Informática, que obtivo a medalla de ouro no Campionato do Mundo Universitario de Patinaxe de Velocidade na proba Mass Start.

O reitor da UDC, Ricardo Cao, destacou a boa acollida que está a ter o programa DANUDC entre a comunidade universitaria, que pasou de ter 37 persoas inscritas no curso 21-22 ás 108 do presente ano académico, malia estar pendente aínda o segundo prazo de solicitudes para adherirse ao programa, que abrirá o día 19 de decembro. “Un crecemento que demostra o bo facer de todas as persoas implicadas na posta en marcha e o desenvolvemento do programa e amosa o compromiso da UDC co deporte”, afirmou.

Unha aposta que está a ter tamén os seus resultados en investigación e a innovación, eido no que Ciencias do Deporte da UDC acaba de serrecompensada na clasificación mundial de facultades e departamentos de Ciencias do Deporte 2024 do Ranking Shanghai, que sitúa á Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC na elite mundial dos centros de investigación neste campo.

O recoñecido ránking internacional recolle o impulso de investigación de centros de investigación e universidades en función de ser unha universidade especializada na actividade, que publicase artigos do seu persoal investigador de calidade, en cantidade, e rexistrados na Web of Science durante os últimos 5 anos.

En 2024, entre miles de centros de investigación e universidades de todo o mundo foron seleccionados 527 centros de investigación en deporte, dun total de 461 universidades. A Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña foi incluída entre elas.