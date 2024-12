Xornada en Narón de conferencias e visitas guiadas ao CIMIX

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, coa colaboración da Deputación da Coruña, organiza unha xornada dedicada ao Patrimonio Industrial de Ferrolterra, que se celebrará o vindeiro sábado 14 de decembro no Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (CIMIX).

A xornada, aberta ao público en xeral, pretende poñer de relevo a riqueza do pasado e presente industrial da zona e concienciar sobre a importancia da conservación do seu patrimonio, como un atractivo singular. O programa dará comezo ás 9:45 horas, coa inauguración institucional desta convocatoria, e inclúe conferencias con recoñecidos expertos que abordarán diferentes aspectos do patrimonio industrial da comarca.

A primeira delas, ás 10:00 horas, correrá a cargo de Manuel Lara Coira, presidente da Asociación BUXA, que falará sobre a industria na contorna de Ferrol. A continuación, ás 10:30, María Begoña Bas López, destacada etnógrafa e profesora da Universidade da Coruña, falará sobre os muíños de Ferrolterra. Pola súa banda, ás 11:00 horas, Lorena Cuevas Buján, técnica en xestión do patrimonio, centrarase na construción naval na ría de Ferrol.

A xornada continuará despois dunha pausa, sobre as 12:00 horas, cun bloque dedicado a casos de boas prácticas na recuperación e posta en valor do patrimonio industrial. Concepción Fernández, directora de Museos, Patrimonio e Cultura da Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN de Ponferrada, compartirá a experiencia da transformación dunha antiga central térmica nun museo vivo e espazo cultural. Inés Gil Piñeirúa, axente de Desenvolvemento Local Oscos-Eo, presentará ás 12:45 o caso de Taramundi como referente no turismo rural.

Ao rematar esta conferencia, sobre as 13:30 horas, abrirase un debate moderado por Luis Alcalá, xerente da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.

Pola tarde, ás 16:30 o público poderá participar nunha excepcional visita guiada ao muíño das aceas de Xuvia e ás 17:30 ao recentemente inaugurado CIMIX, onde coñecerán de preto a historia e o funcionamento destes importantes elementos do patrimonio industrial de Narón.