Miles de escolares en Ferrol son «rondados» nos seus centros escolares

Dentro das I Xornadas Escolares de “As Pepitas”, financiadas pola Axencia de Turismo de Galicia e organizadas por CITES FERROL, unha representación das diferentes rondallas da cidade están a rondar aos escolares de ensinanza obrigatoria de Ferrol.

Entre os obxectivos das visitas destaca o feito de espertar o interese entre os máis novos para garantir a continuidade da festa, así como apoiar o recoñecemento de “As Pepitas” como festa de interés turístico nacional.

Os centros que contaron o están a recibir a unha das Rondallas son o CEIP Ángela Ruiz Robles, CEIP Ledicia, CPR Tirso, CEIP A Laxe, CEIP Cruceiro de Canido, CPR Merecedarias, entre outros. Deste xeito, tanto @s escolares como os mestres coñecen de primeira man a orixe das Rondallas, a historia da festa, os instrumentos que tocan, o que fan cada noite do 18 de marzo e durante todo o ano e, incluso, cantan xuntos algunha canción.

Son moi numerosas as curiodidades que espertan entre os escolares as súas capas negras coas escarapelas e os estandartes. Grazas a estas Xornadas, xa son unha casi unha decea as solicitudes recibidas de nenos que muestran o seu interese en participar na primeira escola de rondallistas de Ferrol.

Por último, destacar, que entre os días 9 e 19 de decembro estarán expostas as escarapelas realizadas polos centros na sede de AFundación de Ferrol, mostra que estará arroupada pola celebración dun acto simbólico de apadriñamento que terá lugar o vindeiro mércores 11 de decembro ás 11 horas no auditorio da citada sede, e que contará coa presencia do Director de Turismo de Galicia entre outras personalidades.