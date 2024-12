ADOS anima a donar sangre con motivo del festivo del 6 diciembre y ante la proximidad de las Navidades

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha hecho un llamamiento a la población a donar sangre en las jornadas «inmediatamente anteriores o posteriores» a un día festivo, como sucede este viernes con la conmemoración del 6 de diciembre.

Tal y como recuerda la entidad, «todos los días del año son necesarias entre 400 y 500 donaciones de sangre para cubrir adecuadamente las necesidades de componentes sanguíneos» de los hospitales gallegos.

Asimismo, ADOS anima a donar sangre durante este mes debido a que el hecho de coincidir varios puentes festivos y la Navidad «puede menoscabar la participación de la ciudadanía», según alerta.

En concreto, las unidades móviles de ADOS están realizando campañas de donación este lunes, día 2, en la plaza de Armas de Ferrol; en Cuatro Caminos, en A Coruña; en Pastoriza (Arteixo), Ordes, Touro, Meira, la calle del Paseo de Ourense, A Gudiña, Bueu, Salceda de Caselas y Citic-Censa SAU, en Vigo. Mientras que el martes 3, será el turno de As Pontes, O Burgo (Culleredo), el barrio coruñés de As Conchiñas, O Pino, el CIFP Porta da Auga de Lugo, Rabada, A Valenzá (Barbadás), Cangas do Morrazo, Pontecaldelas, Silleda y el barrio de O Calvario de Vigo.

Ya el miércoles, se desplazarán de nuevo a As Pontes, también a Repsol y barrio de O Ventorrillo, en A Coruña; Vimianzo, plaza Roja de Santiago, Serra de Outes, plaza Mayor de Lugo, barrio de O Possío de Ourense, Baiona, Cangas do Morrazo, a la zona de Ferraría de Pontevedra y Martínez Otero Contract, en Vigo.

El jueves y el viernes, las unidades móviles de ADOS estarán, entre otros lugares, en Ferrol, Carballo, A Coruña, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Verín, Illa de Arousa y Caldas de Reis.