Francisco Barea anuncia la apuesta por las energías renovables como pilares del Puerto

Un puerto en plena transformación, mirando al futuro y con las energías renovables como pilar de desarrollo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha presentado las líneas estratégicas que convertirán al puerto ferrolano en un vector energético.

Lo hizo durante la inauguración de las IV Jornadas Puerto-Empresa que reúnen en el CIS de A Cabana a representantes de la comunidad portuaria, el tejido empresarial, la universidad y representantes de las administraciones para analizar la situación actual y las perspectivas de las energías verdes: solar, fotovoltaica, eólica y el hidrógeno y sus derivados.

Barea Paz estuvo acompañado en la apertura de las jornadas por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. Durante su intervención resaltó la importancia del tejido empresarial y de la colaboración entre todos los agentes implicados para alcanzar un puerto sostenible, eficiente y competitivo que permita reforzar su papel como palanca de cambio para Ferrol. Unas ideas que remarcó en el siguiente discurso:

“Bienvenidos un año más a este encuentro por y para contribuir al impulso de Ferrol y de todo el norte de Galicia. Porque esta es la razón de ser de la Jornada Puerto-Empresa, que llega a su cuarta edición y que es ya una de las actuaciones que, desde la Autoridad Portuaria, nos hemos marcado como prioritaria. Y lo es porque aquí está representada la unidad, la coordinación, la colaboración, la visión de futuro, la iniciativa y, muy importante, la pasión por Ferrol y por Galicia».

«Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito también aquí: estamos convencidos de que Ferrolterra jugará un papel clave en el desarrollo de Galicia. Entre todos seremos capaces de conseguir lo que nos propongamos. Nos hemos propuesto avanzar, crear y construir. Nos hemos propuesto ser parte activa de una transformación vertiginosa pero necesaria. Nos hemos propuesto actuar y no quedarnos esperando. Nos hemos propuesto ser parte activa para que Ferrol se consolide como un referente industrial y el puerto sea esa palanca de cambio. Tenemos las condiciones, las personas y, muy importante, os tenemos a todos vosotros para conseguirlo».

El camino no siempre será fácil, pero recorrerlo es posible. No podemos quedarnos quietos si lo que queremos es avanzar. Y aunque a veces los cambios provocan vértigo, el miedo no es algo que llevemos en nuestro ADN, la valentía y la determinación sí. En la Autoridad Portuaria hemos comenzado a recorrer el nuevo camino hacia el futuro. Hacia un puerto sostenible, eficiente, competitivo y energético, con las nuevas energías como uno de los grandes pilares».

«Seremos ese vector energético que analizaremos en esta jornada. Tenemos claro el camino. Tenemos claro qué queremos ser y a qué queremos dedicarnos. Y elaboramos un plan estratégico que nos marcará las líneas a seguir. En definitiva, tenemos clara la dirección y el objetivo».

«Los graneles líquidos son ya una de nuestras grandes bazas y serán también una de las líneas que contribuirán al desarrollo del puerto. Apostamos por la intermodalidad. Contaremos con un ferrocarril que supondrá un punto de inflexión. Un hito al que desde la Autoridad Portuaria estamos dedicando un gran esfuerzo económico y que marcará un antes y un después».

«El tren nos permitirá desarrollar y consolidar una terminal de contenedores con un gran potencial para convertirse en referente dentro del noroeste español. Eso sí, necesitamos llegar más allá de los límites portuarios y llegar, en condiciones competitivas a las grandes líneas de transporte europeas».

«Y nuestra tercera gran baza es la energía. Tenemos experiencia y esa experiencia es uno de los grandes valores. Seremos ese vector energético capaz de generar, almacenar y distribuir las nuevas energías: fotovoltaica, eólica y el hidrógeno y sus derivados».

«No se trata solo de tener ideas. De nada valen si solo se quedan en eso, en ideas. De nada valen si no se materializan. El trabajo, siempre discreto que rodea los grandes proyectos, tendrán pronto su reflejo en forma de realidades. El proyecto de Faro Verde está ya en marcha y pronto veremos como se van materializando las primeras actuaciones que contempla y que se mostrarán a lo largo del día de hoy. Contamos con empresas punteras en nuestra comunidad portuaria con iniciativa y proyectos firmes y realistas que ya han comenzado a avanzar en los ámbitos del hidrógeno o el metanol. Y somos ya un referente internacional en energía eólica marina. Un sector que fortaleceremos aún más, especialmente en el ámbito de la eólica marina flotante, con nuevas iniciativas, industrias y espacios portuarios».

«El puerto de Ferrol está, por lo tanto, en plena transformación. Una transformación para la que todos vosotros sois fundamentales. Porque nada de esto podemos hacerlo solos. Para ello contamos, como se puede ver hoy, con un tejido empresarial e industrial ilusionado, implicado, comprometido y valiente. Con las ideas claras y conscientes de que si queremos cambiar, ni podemos quedarnos quietos ni podemos seguir haciendo lo mismo. Contamos con un campus industrial que nos permitirá aprovechar todo el talento y la experiencia que tenemos en Ferrol. Y contamos con el apoyo de las administraciones aquí representadas».

«El futuro está a la vuelta de la esquina. A nuestro alcalde le gusta recordar que Ferrol está en movimiento, lo cual es cierto. Y yo añado: el puerto está en plena transformación. Los resultados no serán hoy ni mañana pero sí a corto y medio plazo. Tendremos un puerto para el futuro con las energías del futuro. Donde los tráficos no se medirán solo por toneladas, sino por valor añadido. Porque todas estas iniciativas estarán acompañadas de nuevas industrias y por lo tanto de empleo. Necesitamos apoyo y no gravámenes. Necesitamos impulso y no parálisis. Necesitamos seguridad jurídica y no incertidumbres. No podemos quedarnos en lo que podríamos llegar a ser. Tenemos que construir lo que queremos ser».

«Por eso mi agradecimiento a todos ustedes y a todas las empresas implicadas. Por su ilusión y su colaboración. Mi agradecimiento al presidente de Puertos del Estado, por su apoyo. Y mi agradecimiento también a Concello y Xunta de Galicia por su compromiso constante. Porque unidos el camino a ese futuro por el que trabajamos llegará mucho antes de lo que pensamos. Porque todos tenemos la misma pretensión, la razón de ser de nuestro trabajo: las personas. Su bienestar económico y social. Ese es nuestro mayor compromiso”.

Las IV Jornadas Puerto-Empresa están organizadas por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y cuentan con la colaboración de Reganosa, Forestal del Atlántico, Windar Renova-bles, Tresca Ingeniería, CT Ingenieros, Civis Global, Copasa, Galenergy, Ghenova, HeadUp Services, Prace, Proinlosa, PWR Capital Energy y Rilo.