Inauguración en Ferrol de las IV Jornadas Puerto-Empresa

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela ha inaugurado este viernes 29 las IV Jornadas Puerto-Empresa organizadas por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao que se están desarrollando en el CIS de A Cabana y que abordarán el papel del puerto de Ferrol como vector energético.

El evento reúne a miembros de la comunidad portuaria, del tejido empresarial y a representantes de las Administraciones públicas, como el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez, el conselleiro del Mar, Alfonso Villares, o el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, tambien contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros

Estas jornadas nacen del objetivo de la dársena ferrolana, compartido por el Ayuntamiento de Ferrol, de trabajar en colaboración para favorecer el impulso económico y social de la ciudad departamental y del norte de Galicia. En este sentido, Rey Varela hizo hincapié en la necesidad de dar impulso a las múltiples oportunidades que tiene Ferrol para el presente y el futuro a través del puerto, que representa “un elemento tractor, unha chave que abre a cidade a novos retos e á diversificación da actividade empresarial e industrial”.

Ademais de ser una ciudad naval, “Ferrol é tamén referente en eólica mariña e está moi ben posicionado no despegue do hidróxeno como enerxía do futuro” «e a aposta pola cidade faise evidente con fitos como que sexa sede do Polo de Innovación das Enerxías Mariñas e de Almacenamento de Enerxía».

Asimismo, el alcalde hizo referencia a otro de los temas estratégicos de ciudad: la creación de suelo industrial. “Para continuar na senda do progreso fai falla solo no que traballar e, agora, temos a posibilidade de desenvolver ese chan na contorna de Mandiá a través das Zonas de aceleración de proxectos empresariais e solo (ZAPES) da Xunta de Galicia”. Esta figura permite crear pequeños polígonos donde existe demanda de empresas para instalarse y reducen la media de 10 años que supone hacer una grand área empresarial a un año y medio para que los proyectos puedan comenzar su construcción. “Esta iniciativa de chan industrial permitirá que sexa empregado por empresas que despois poderán ter saída a través do porto de Ferrol”, informó el alcalde.

En este contexto de impulso a la industria y a las empresas de la ciudad, Rey Varela recordó que el Gobierno local simplificó la tramitación para aquellos que deseen apostar comercialmente por Ferrol a través de la ordenanza municipal reguladora de los títulos habilitantes urbanísticos y de las actividades, que permitirá obtener la licencia en un plazo máximo de tres meses, que se puede ver reducido a 30 días en el caso de los proyectos declarados Doing business y los de especial interés municipal. Asimismo, se redujeron a un mes los plazos para obtener licencias con certificado ECCOM y a 15 días las licencias para la actividad empresarial de acuerdo con la Ley 9/12.

El alcalde de Ferrol concluyó su intervención reiterando el potencial de la ciudad y el deber de las Administraciones públicas de trabajar conjuntamente para aprovechar todas las oportunidades que redunden en el progreso de la urbe naval.