O pequeno comercio de Narón regala bolsas reutilibles á súa clientela

O Concello de Narón entregou a representantes da Asociación de Comerciantes de Narón bolsas reutilizables da campaña “Merca en Narón. Facemos cidade” impulsada a través do Consistorio en colaboración coa citada entidade.

A edil de Promoción Económica, Olga Ameneiro, fixo entrega do material –realizáronse 1.750 unidades- á presidenta da ACN, Rocío Rodríguez, e a Susana Oreona e Alba Dopico, integrantes da directiva da citada asociación.

A partir deste mércores 27, os comercios que formen parte da ACN poderán contactar coa directiva para recoller as bolsas que lles correspondan, que poderán entregar nos seus establecementos á clientela, ben coas compras realizadas ou sorteándoas. A concelleira de Promoción Económica informou que os pequenos comercios de Narón que non estean asociados á ACN poden tamén dispoñer destas bolsas, debendo no seu caso desprazarse ao Concello e solicitalas no segundo andar, onde deixarán os seus datos persoais e do establecemento.

A entidade local valorou a posta en marcha desta iniciativa, sobre a que Olga Ameneiro destacou “a aposta do Consistorio por impulsar as ventas no pequeño comercio da nosa cidade, que ten moito que ofrecer e promove unha atención persoalizada coa clientela durante todo o ano”.