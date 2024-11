Un taxista logra salvarse, a nado, tras precipitarse su coche al mar en As Pías, Fene

Sobre las doce y veinticinco de este jueves, día 21, saltaron todas las alarmas al conocerse que un taxi que circulaba en dirección Ferrol desde Fene, en el Puente de As Pías se había precipitado a la ría. Se comprobó de que efectivamente había ocurrido el accidente y que el taxista lograra salir del vehículo y a nado llegar a salvo hasta la zona del Puente para posteriormente ser trasladado a un centro médico.

Pasados unos minutos de las 12:30 horas, un particular contactó contactó con el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia al detectar daños en la baranda de seguridad del puente de As Pías, en el término de Fene. Aunque el alertador no había presenciado ningún accidente, sospechaba que un vehículo podía haber caído a la ría.

De inmediato, desde el CIAE 112 Galicia se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudió con una ambulancia de soporte vital básico; de la Guardia Civil de Tráfico, del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Mugardos; GES de Mugardos, de la Policía Local y de los voluntarios de Protección Civil de Fene y de los operarios del servicio de mantenimiento de la carretera.

La Policía Local se desplazó al lugar para evaluar la situación y, poco después, se confirmó el accidente: un coche con un único ocupante se salió de la vía y acabó flotando en el mar a unos veinte metros del puente, destrozando dos separadores y colisionando contra una farola del alumbrado público.

El conductor. M.A.G.V, de 44 años de edad, taxista de la licencia 160, consiguió salir por sus propios medios y llegó nadando a tierra, pero presentaba síntomas de hipotermia y precisaba asistencia sanitaria por lo que tras ser atendido “in situ” fue trasladado en la ambulancia a los servicios de urgencias del hospital “Arquitecto Marcide” del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol.

El taxi se había trasladado desde Ferrol para llevar a un cliente a Perlío y al regresar sufrió el accidente, desconociéndose hasta el momento las causas .

Una vez en el agua el taxista rompió el cristal de la ventanilla de la parte del acompañante y esperó a que el agua ocupara todo el interior del vehículo para posteriormente, tras soltarse del cinturón de seguridad, pudo salir del coche a través de la ventanilla nadando hasta la orilla del puente.

Los servicios de emergencia continuaron trabajando en el lugar para restablecer el vallado de seguridad y retirar el vehículo del agua.