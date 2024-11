BNG Ferrol considera inaceptábel que RENFE anuncie «suprimir servizos entre Ferrol e A Coruña»

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, considera «totalmente inaceptábel o anuncio por parte de RENFE de suprimir servizos entre Ferrol e A Coruña».

«O comunicado emitido por parte de Renfe, pon en evidencia a respecto das infraestruturas ferroviarias que a prioridade pasa por reforzar a conexión con Madrid, precarizando os servizos en Galiza e onde non se ten en conta a realidade da cidade». «Deste modo anunciase a substitución dos trens Alvia por outros máis modernos tipo Avlo que reduzan os tempos de viaxe a Madrid ao tempo que se suprimen servizos de conexión entre Ferrol e A Coruña».

Rivas explicou que «a decisión de RENFE obrigará a facer transbordo na cidade da Coruña nos servizos en que se substituen os Alvia dado que o Avlo non chega á cidade de Ferrol. Deste modo o tempo de espera polo traslado hai que sumar o incremento no tempo de viaxe no servizo de media distancia».

«Por outra parte a partir do 15 de decembro acompañando a esta substitución Renfe remodela os servizos de conexión coa cidade da Coruña e suprime un servizo de ida e outro de volta. En resumo, o anuncio de Renfe implicará menos servizos e tempos de viaxe máis longos».

O portavoz nacionalista aclarou que «o tren é un elemento básico para a vertebración do territorio e polo tanto o que precisamos é incrementar os servizos e non suprimilos».

Rivas explicou que «é fundamental a renovación das infraestruturas ferroviarias de conexión coa cidade da Coruña. Unha conexión na que o By-pass de Betanzos constitúe un elemento fundamental, mais incrementar os servizos actuais é unha medida moi necesaria que se pode adoptar de maneira inmediata e que facilitaría e fomentaría o uso do transporte ferroviario nunha cidade que cada vez ten máis problemas de mobilidade, derivados de decisións como as que amosou onte Renfe e ás que se suma a prioridade dos servizos de transporte por estrada».

Por estas razóns o portavoz nacionalista demandou ao Ministerio «a rectificación inmediata do anuncio feito no dia de onte e que xustamente ao contrario incremente o número de servizos de conexión coa cidade da Coruña».