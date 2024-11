O BNG de Ferrol califica os orzamentos 2025 coma anti-sociais e fraudulentos

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, diante da presentación do proxecto de orzamentos 2025 considera que «estes orzamentos son un reflexo da política antisocial e fraudulenta do alcalde da cidade».

Ivan Rivas sinala que «estamos diante duns orzamentos antisociais porque os orzamentos aumentan os tributos e a presión fiscal, aumentan os impostos aos veciños de Ferrol, incrementan as privatizacións e ao mesmo tempo reducen os investimentos na cidade».

Asi mesmo, Rivas afirma que «estes orzamentos son fraudulentos porque o alcalde que dicía que aprobaría uns orzamentos todos os anos realmente o que está a facer é repetir o mesmo orzamento todos os anos. Porque para este 2025 repite os mesmos orzamentos que aprobou en 2024 e que non executou, os mesmos orzamentos que aprobou en 2023 e que non executou e que evidencian que a diferencia entre o que di e o que fai cada vez é maior igual que o engano ao que esta a someter os veciños e veciñas de Ferrol»