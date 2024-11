BNG de Ferrol solicita a retirada da placa homenaxe a Franco na rúa María

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol solicitou ao goberno local, no transcurso da comisión informativa de urbanismo, que «condicione a licencia de obras que ten previsto outorgar para o inmoble da casa natal do ditador Francisco Franco á retirada da placa homenaxe a Francisco Franco existente na fachada deste inmoble para dar cumprimento así a a Lei de Memoria Democrática».

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, formalizou expresamente esta solicitude e «lamentou a resposta do goberno local ao respecto quen por boca da edil de urbanismo dixo quen non ten pensado facer nada en relación a retirada desta placa, que é unha cuestión que non lles preocupa».

Iván Rivas, portavoz nacionalista, asegurou que «o concello de Ferrol non pode seguir ignorando nin a Lei nin os múltiples acordos plenarios promovidos, entre outros polo BNG, solicitando a eliminación da simboloxía franquista que aínda perdura na nosa cidade». Rivas defendeu que «é a hora de librarnos completamente dos retazos que o franquismo e o seu réxime aínda mantén na nosa cidade principalmente pola dignidade de non enxalzar unha ditadura fascista que provocou milleiros de mortos froito da represión cruenta que practicou».

O BNG lembra que «a Lei 20/2022, de 19 de outubro, de Memoria Democrática, que no seu artigo 35, recolle expresamente que: “cando os elementos contrarios á memoria democrática estean situados en edificios de carácter privado ou relixioso, pero con proxección a un espacio ou uso público, as persoas o institucións titulares ou propietarias dos mesmos deberán retiralos ou eliminalos”

O BNG defende «limpar completamente a nosa cidade daquelas referencias que aínda perduran en lugares públicos como é a placa existente na fachada da casa natal do ditador Francisco Franco que enxalza a súa labor como caudillo de España. Lembra tamén a placa inaugural existente na Porta Nova da nosa cidade (praza de España), a estatua a González Llanos ou dirixirse ao cabildo do Hospital Juan Cardona para esixir a retirada da estatua de homenaxe a Camilo Alonso Vega existente nos xardíns das súas instalacións».