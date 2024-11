PSOE Ferrol acusa ó alcalde da cidade de carecer dun modelo de turismo

Totalmente secundario e sen proxecto propio. Así resume e define o grupo socialista a actitude do goberno municipal do PP en materia de turismo.

Segundo manifestou a concelleira Eva Martínez Montero, neste ano e medio de mandato “non só non se fixo case nada para o fomento e promoción do turismo na cidade, senón que, o que é peor, as poucas iniciativas que se impulsaron por parte do goberno de Rey Varela son un sen sentido, non seguen fío conductor ningún nin respostan a un modelo concreto porque, sinxelamente, non teñen modelo nin plan de estratexia turística».

“Igual organizan unha visita guiada do Modernismo sen máis contido e rexeitando ir a unha feira do sector que logo si entenden interesante, que editan un folleto co único obxectivo de vender o eslogan Vente Arriba, ou gastan 18.000 euros en convidar a xente ao azar de Cartaxena sen retorno de ningún tipo”, apuntou a concelleira.

“Está claro que o alcalde non aposta polo turismo como motor económico nin considera que o turismo sexa un sector estratéxico para Ferrol, xa que o ten como área de segundo ou mesmo de terceira categoría”, asegurou a edil socialista, que entende que “os pasos atrás dados nestes 18 meses de mandato evidencian que os populares non están nin se lles espera para traballar e avanzar nesta materia”.

Como afirma a concelleira do PSdeG-PSOE, o “triste balance” do goberno de José Manuel Rey Varela ata o momento é a perda, pola súa inoperancia, incapacidade e falla de interese, dunha subvención dun millón de euros -265.500 euros para Ferrol- para a mellora, modernización e accesibilidade do Camiño Inglés e a inexistencia de iniciativas e eliminación do grupo de traballo creado para a potenciación desta ruta xacobea; a paralización total da candidatura a Patrimonio Mundial agás a realización de “accións do pasado mandato que, sen guion, resultan inconexas e sen sentido”; o desleixo co Castelo de San Felipe, cunha subvención dun millón de euros acadada no mandato socialista para a rehabilitación da casa do comandante e a súa conversión en cafetería que o PP leva cun máis dun ano de retaso e ausencia de más proxectos para unha “xoia patrimonial” abandonada nestes meses; ou a escasa promoción dun Modernismo que nos anteriores catro anos recibira un pulo importante coa posta en valor e recoñecemento da figura de Rodolfo Ucha.

Precisamente a este respecto, a concelleira criticou que Rey Varela «saia agora coa presentación feita en verán de 2022 cos proxectos previos e o que encargamos nós para a reforma e posta en marcha dunha cafetería, e despois o refundido dos tres, e o vendan como propio, cando fomos nós os que fixemos e acadamos todo en febreiro de 2023».

Por iso, instou ao PP a «unha vez que perderon 18 meses para facer as modificacións que esixía a Xunta, axilicen a licitación para nom perder outra subvención, posto que o prazo para a execución de toda a obra remata en xuño de 2026».

“E a todo isto hai que engadir que levamos dende xaneiro sen xerencia da sociedade mixta de turismo, ou sexa, sen organismo de xestión desta materia, e levamos todo 2024 sen contrato nas oficinas de turismo da cidade”, dixo Eva Martínez, que reclamou a Rey Varela que “dunha vez por todas” dea resposta a estas cuestións e implique á oposición na solución a estes problemas para que non convirta a sociedade mixta “nunha réplica do que el mesmo fixo na súa anterior etapa como alcalde co Padroado de Deportes, cuxas consecuencias levamos anos sufrindo”.

Fronte a isto,o grupo socialista lembra que a súa aposta polo turismo foi e segue a ser, unha realidade, cun modelo claro e estratéxico.

“Defendemos un modelo de turismo sustentable e de calidade, baseado no patrimonio histórico e natural da nosa cidade, co Camiño Inglés como reclamo e fío conductor dos principais potenciais de Ferrol, como son a Ilustración – patrimonio militar e industrial- e o Modernismo, e con eventos culturais, como Meninas, a Semana Santa e as Pepitas, como fonte de riqueza a promocionar e poñer en valor todo o ano”, subliñou Martínez Montero, que engadiu que “todo isto, combinado cunha aposta na zona rural: praias, ruta das baterías militares, ruta dos muíños e patrimonio arqueolóxico”.