Unha unidade móvil ITV agrícola visita Narón rural

Unha unidade móvil para a Inspección Técnica de Vehículos (ITV) agrícolas estará esta semana na zona rural da cidade de Narón.

A primeira xornada para as revisión será este xoves 14 en Pedroso, onde a unidade se localizará no campo da festa e estará operativa en horario de mañá e tarde, de 9.00 a 13.30 horas e dende as 15.15 ata as 18.00. No caso da parroquia do Val ubicarase o este venres 15 nas inmediacións da cooperativa do Val, onde estará operativa unicamente en horario de mañá, de 9.00 a 13.30.

As persoas interesadas en acudir cos seus vehículos poden reservar cita previamente chamando ao número de teléfono 981 928 080 ou a través da web: www.sycitv.com.