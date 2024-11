La Filarmónica Ferrolana presenta en el teatro Jofre al conjunto Forma Antiqva

Este jueves 14 de noviembre a las 20:30 horas en el teatro Jofre de Ferrol, la Filarmónica Ferrolana presenta al conjunto instrumental y vocal Forma Antiqva, el proyecto artístico de los hermanos Aarón (clave y dirección), Daniel (tiorba) y Pablo Zapico (guitarra) e integrado por los músicos Jorge Jiménez (violín), Daniel Pinteño (violín) y Ruth Verona (violonchelo), considerado uno de los mejores grupos de música clásica en España.

Son invitados con regularidad a salas de la importancia del teatro Real, teatro de la Zarzuela y auditorio nacional de Madrid o el palau de la Música de Barcelona entre otros muchos escenarios, por la originalidad, valentía y calidad de sus propuestas, así como por el carácter innovador presente en todos sus proyectos y por los que han recibido numerosos reconocimientos.

El programa que interpretarán este jueves: “Farándula Castiza”, tiene como objetivo mas importante en palabras de su director, “Afirmar la identidad de la música española del siglo XVIII. Una música que bebe mucho de la música popular y de la música teatral. Una música que, si uno cierra los ojos, la ves como una película auditiva, nada más… y nada menos! ”

En esa época Madrid era villa y descanso de la Corte. El escenario es la calle. Madrid es trasiego e intercambio de tradiciones, modas y estilos. Hervidero de sainetes, tonadillas y oberturas. Y como dotar de banda sonora a este ambiente?, robando la música del teatro, de la farándula. Apropiándose de lo escuchado en corrales y salones, escenarios y plazas. Del Fandango a la Obertura dramática. De la Sinfonía afrancesada a unos Allegros transalpinos.

“Y al final ¿qué es lo que pasa? Que surge una música que no es italiana, que no es francesa, que no es de Centroeuropa, que tiene unas características muy concretas de ritmo, de melodía, de forma, por lo que es una música completamente mestiza, de muchos géneros, y es la nuestra… Nuestra música española.” (Sic. Aaron Zapico)

En el programa están presentes los grandes compositores de la época: Niebla, Alivio y Corselli. Pero también algún reciente descubrimiento, una sorpresa inesperada apellidada Baset, Castel o Mele.

Las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro Jofre y en ataquilla.com, al precio de 5€ para los socios de la SFF y 16€ para el público general. Los menores de 26 años con carnet de estudiante, tendrán una entrada bonificada de 7€.