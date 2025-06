A Igrexa de San Xosé de Ares será o escenario da Orquestra Infantil da Sinfónica de Galicia

O municipio aresán recibe este domingo 29 de xuño, aos preto de 80 mozos que integran a Orquestra Infantil da Sinfónica de Galicia. O grupo achegarase á Igrexa de San Xosé de Ares ás 20:00 horas para pechar a súa tempada 24-25 cun concerto programado pola Concellaría de Cultura para o desfrute da veciñanza.

A Orquestra Infantil interpretará un abano de composicións dende o tradicional da música clásica, con melodías de Georg Friedrich Haendel ou Franz Joseph Haydn, a adaptacións de temas moi recoñecibles como Piratas do Caribe (The Medallion Calls) ou Viva la Vida, de Coldplay.

Así, a veciñanza de Ares poderá gozar do talento destes rapaces e rapazas de 6 a 15 anos que fundamentan o futuro da Sinfónica de Galicia, a entidade musical creada en 1992 na Coruña, con sede no seu Palacio da Ópera, e que presenta unha das agrupacións de maior proxección en España no eido das orquestas sinfónicas.