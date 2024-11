Ares recupera o lavadoiro da Fonte da Tella, en Lubre

A concellaría de Urbanismo de Ares informou da finalización do proxecto de rehabilitación do lavadoiro da Fonte da Tella, en Lubre, unhas obras para recuperalo e dignificalo, solventando o grao de envellecemento que presentaba todo o conxunto arquitectónico.

A edil de Urbanismo de Ares, Olimpia Marcos, visitou a contorna do lavadoiro para examinar o remate da intervención, que contou cun orzamento total de 25.033,09 euros asumidos entre o Instituto de Estudos do Territorio da Xunta (17.523, 16 euros) e a entidade de desenvolvemento local Seitura 22 (7.509,93 euros). A concelleira destacou “a nova imaxe do lavadoiro, agora con revestimentos e acabados novos, incorporando materiais que poidan ir en consonancia co espazo no que se atopa”.

O Concello eliminou as fisuras, desconchóns e manchas na superficie da súa estrutura, reduciu o impacto negativo na paisaxe local e tamén extraeu os restos de amianto. A maiores, executouse unha mellora da cuberta e a rehabilitación integral do vaso do lavadoiro, amais de impulsar unha nova canle de desagüe.

“Con este o goberno local xa rehabilitou catro lavadoiros dende inicios de 2022, sumándose o do río Baixolo, o de Bulleiro, en Lubre, e A Torre, enCervás, dentro da nosa planificación urbanística para poñelos en valor, na que tamén incluímos a reparación da Fonte de Seselle”.

“E é así como pensamos que mellor se pode corresponder ao seu interese comunitario, pois son unha peza fundamental da nosa historia: lugares de socialización, de lembranzas, de comunidade… espazos con considerable valor etnográfico e que forman parte da memoria emocional dos nosos veciños”. expón Olimpia Marcos.

Para concluír, a concelleira puxo a mirada no futuro, enfatizando que “continuaremos con outros lavadoiros, como será o caso do da Fonte da Cal, na contorna de Chanteiro”.