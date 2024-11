Una conductora herida al salirse de la vía el coche que conducía, en Centroña-Pontedeume

Sobre las ocho de la mañana de este domingo se registró en la carretera de la costa Pontedeume-Miño un accidente de tráfico por salida de vía de un Opel Zafira resultando herida su conductora.

A las 8.00 horas la Policía Local de Pontedeume recibió la llamada de un particular informando del suceso y señalando que la conductora del vehículo se encontraba fuera del mismo y al parecer estaba herida. De inmediato se cursó el aviso al Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia y desde el CIAE se dió cuenta a los Bomberos do Eume, con base en As Pontes y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 cuyos efectivos con base en Pontedeume acudieron con una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar del incidente también se personaron miembros de la Policía Local eumesa y de la Guardia Civil de Tráfico.

Al parecer el vehículo, que circulaba en dirección a Boebre, se salió de la vía a la altura de la Escuela Unitaria de Centroña invadiendo el carril contrario y tras caer en un talud se quedó volcado.

La conductora, C.L.R. de 44 años prácticamente resultó ilesa, presentaba unos cortes en la cara producidos probablemente por los cristales rotos del espejo retrovisor. Se quejaba de un dolor en el pecho, debido a que funcionaron los dos airbags.No fue necesario excarcelarla ya que salió del vehículo por su propio pie. Fue trasladada en la ambulancia a los servicios de urgencias del hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol.

Los bomberos procedieron a la limpieza del vial tras la retirada del vehículo.

Instruye diligencias el equipo de atestados de la Guardia Civil.