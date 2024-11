Mapa de las repotenciaciones que prevé la Xunta: el 78% de los aerogeneradores se eliminarán en Lugo y A Coruña

Las provincias de Lugo y A Coruña concentran el 78% de los aerogeneradores que, según la previsión de la Xunta, tendrán que ser eliminados de aquí a 2033 por la repotenciación obligatoria que afecta a los molinos de más de 25 años.

Esta medida, que el Gobierno gallego prevé incorporar a través de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de 2025, afecta a más de 2.500 molinos. Más de 1.080 (el 42,5% del total) se encuentran en la provincia luguesa y casi un millar (el 35,7%) en la coruñesa. Entre las dos, aglutinan casi 8 de cada 10 aerogeneradores que deberán ser suprimidos en ocho años de salir adelante esta obligatoriedad, que ha generado el rechazo de la patronal eólica, que amenaza con llevar el asunto a los tribunales.

En la provincia de Pontevedra son en torno a 365 los molinos que se reducirían si los promotores cumplen con esta premisa, mientras la de Ourense se libraría de unos 160 aerogeneradores.

Esta semana, en comisión parlamentaria, BNG y PSdeG advirtieron del malestar existente en las empresas a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien ironizó con que a la oposición le preocupe lo que piensen las energéticas. La propia Asociación Eólica de Galicia (EGA) ya se había manifestado entonces en esa dirección, mientras que a continuación fue el mundo académico y las organizaciones ecologistas los que se pronunciaron sobre la repotenciación.

Así, el profesor de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo Xabier Simón, responsable del Observatorio Eólico de Galicia, considera que ya existe un «incentivo de mercado»; mientras que la portavoz de Adega Belén Rodríguez, también de la coordinadora Eólica Así Non, se muestra «a favor» pero aboga por repotenciaciones que impliquen una ocupación «lo más mínima posible de nuevos espacios», al igual organizaciones como Unións Agrarias y la asociación Ventonoso.

EL MAPA

El mapa de la Xunta detecta en más de 40 parques de ayuntamientos de Lugo aerogeneradores antiguos que las empresas del sector deberán repotenciar. Están en Muras, Abadín, A Fonsagrada, Ribeira de Piquín, O Valadouro, Alfoz, Ourol, Mondoñedo, Vilalba, Xermade, Baleira, Castroverde, Pol, Palas de Rei, Friol, Carballedo, Chantada, Meira, Viveiro, Xove, O Vicedo, Cervo y Foz.

Del mismo modo, hay 35 instalaciones de más de 25 años en los siguientes consistorios coruñeses: As Pontes, Mazaricos, Negreira, A Pobra, Boiro, Porto do Son, Camariñas, Aranga, Irixoa, Monfero, A Laracha, Carnota, Muros, A Capela, San Sadurniño, Outes, Arteixo, Vimianzo, Narón, Valdoviño, As Somozas, Mañón, Ortigueira, Cee, Dumbría, Cedeira.

En la provincia de Pontevedra son más de una docena de parques (en los municipios de A Cañiza, Arbo, As Neves, Forcarei, Agolada, Antas de Ulla, Rodeiro, Lalín, Silleda, Vila de Cruces, A Lama, Cerdedo-Cotobade, Covelo) y casi una decena en Ourense (en Baltar, Cualedro, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Nogueira de Ramuín, Parda de Sil, Avión y Melón).

Por comarcas, destaca la Terra Chá, con los municipios de Muras y Abadín como dos de los principales tocados por esta medida de repotenciación obligatoria. También A Mariña –occidental y central– y Ortegal, Ferrol y Eume, entre otras zonas.

En cuanto al número de supresiones, sobresalen la reducción de unos 71 aerogeneradores que supondrá la repotenciación de cinco molinos de un parque de Muras y otros 70 por actuar sobre 10 en As Somozas.

Casi en 60 molinos se reduciría un parque entre A Fonsagrada y Ribeira de Piquín si se repotencian otros 10 aerogeneradores, cifras similares a lo que ocurriría en otra instalación entre A Cañiza, Covelo y Melón (68 aerogeneradores menos tras actuar en ocho).

En otro sentido, llaman la atención repotenciaciones como las que habrían de ejecutarse en parques de Forcarei (Pontevedra), As Somozas, A Laracha, Arteixo y Camariñas (A Coruña), pues se actuaría sobre solo un molino y no habría reducción de aerogeneradores.