IV edición do concurso de pinchos “Saborea Cerdido”

O Concello de Cerdido acolle a IV edición do concurso de pinchos “Saborea Cerdido”, que se celebrará o 16 de novembro de 11:00 a 15:00 horas e de 19:00 a 22:00 horas, e o 17 de novembro de 11:00 a 15:00 horas.

Todos os locais hosteleiros do termo municipal colaboran nesta iniciativa, que marca unha das grandes citas gastronómicas do ano. Os locais que participan son os seguintes: Bar Elvis (Campo da Igrexa, OsCasás); Mesón Froallo (Casavella, A Barqueira); Casa Ignacio (Felgosas, A Barqueira); e, Casa Viuda (Porto, A Barqueira).

Os gañadores serán escollidos polos consumidores, que deberán outorgar unha puntuación aos cinco petiscos, valorando o sabor, a presentación e outras cualidades que consideren oportunas.

Ao emitir o seu voto, os veciños entrarán no sorteo de tres premios consistentes nun vale de consumición en calquera dos locais participantes.

O alcalde, Alberto Rey, agarda recuperar a gran acollida de anos anteriores para deste xeito “repetir esta iniciativa a través da cal damos a coñecer os nosos produtos e as habilidades culinarias dos bares e restaurantes de Cerdido”. Do mesmo xeito, convida á veciñanza e a visitantes de municipios da contorna a “ser partícipes dun dos grandes eventos gastronómicos do ano en Cerdido”.