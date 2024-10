Occidente: Valores… Actitudes… Mañana. ( J. Ángel Sande )

J. Ángel Sande- (*)

El invierno,

de lunas anchas y pequeños días,

está sobre nosotros. Ángel González.

Sí… diríase que Occidente, Europa… “ancho” de organismos e instituciones, mas “pequeño” de concordias y luces, rumbo al invierno navega hoy… y no solo por lo que de la reciente

discrepancia entre la Presidenta de la Comisión Europea (Sra. Von der Leyden) y el Presidente del Consejo Europeo (Sr. Orbán) se pudiera sospechar.

Occidente/Europa… que hace décadas se unió para evitar que sus discordias y egoísmos la

llevasen de nuevo a la guerra civil (soñando al par con mantener encendida su luz propia), no parece haber encontrado ni valores morales que de Norte para ello le sirvan, ni la Orgánica (“cabeza” y bases/componentes claros) ni los medios (legales y materiales, civiles y militares)

que, dispuestos a servir/luchar por tales valores en la tan azarosa navegación en el Mundo de hoy necesita… y que, en lugar de estímulos, tan solo a prohibiciones, subdivisiones múltiples y dispares subvenciones recurre, como en nuestra España se diría que hoy sucede.

La Sociedad Abierta que Occidente/Europa pretende ser (Bergson, Russell, Popper…) no lo será hasta que el espíritu crítico, pleno de respeto a uno mismo y al otro, no se imponga; hasta que el pensar no se convierta en un ejercicio individual que contraste realidades y relatos… en tanto los individuos/ciudadanos no sientan como necesario e irrenunciable tomar decisiones personales. Y, siendo Occidente todavía hoy tan solo un aglutinado de naciones con sus objetivos/deseos propios en lo material, esa falta de Norte y de eficiente Orgánica, le deja al albur

de lo que otras sociedades, donde el individuo es tan solo un “recurso”, decidan llevar a cabo para, en este Mundo Global, prevalecer.

Y si bien en variados foros (CESEDEN, RACMyP…) sobre lo esencial de los valores morales en la organización y cometido, tanto en el Estado y sus Fuerzas Armadas como en la Empresa, se medita, y sobre los riesgos de las “redes sociales”, la “Inteligencia Artificial” y el “populismo” (en todos los ámbitos, prensa/información incluido) se alerta, proponiendo salvaguardias y avances… no faltan doctas opiniones y foros en los que, recordando que esas otras sociedades no se ven constreñidas por los valores occidentales que hacen al individuo libre, la patente gravedad de las faltas mencionadas en todo el ámbito (tanto civil como militar) señalan.

VALORES… filósofos y pensadores han señalado los que a Occidente, herencia grecolatina y judeocristiana, caracterizan y que no enumeraré… pero sí osaré, tras el escudo de Pareto (quien del 20% esencial habla…), señalar uno que tanto al Estado como al individuo/ciudadano obliga: Servir… y osaré más aún, al dejar su definición a los versos de Gabriela Mistral.

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio:

Sirve la noche, sirve el viento, sirve el surco.

Dónde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú,

dónde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.

Hay la alegría de ser sano, de ser justo,

pero hay, sobre todo, la alegría de servir.

ACTITUDES… dos, vitales para ese Occidente, ante el hoy que al mañana lleva:

Aprender-Entender… Siguiendo a Spinoza: La actividad más importante que un ser humano puede alcanzar es aprender, aprender para entender, porque entender es ser libre.

Libre al entender… que el bien material no basta, que olvidar el pasado condena a repetirlo o a sufrir relatos/leyendas falsas; que abrazar llamativos y simples titulares es dejarse guiar por otros; que dar situaciones negativas (la de la natalidad, p.e.) por inevitables, y conformarse sin combatirlas, es principio de esclavitud… libre al entender que, como en el Museo Chicote campea, mezclar opiniones y vidas preludia el entendimiento mutuo.

Y entender que dejar de soñar tan solo a la inanidad condena, y la libertad ocluye.

Soñar... que aquí no termina todo, que lo que un ser humano ha imaginado, otro podrá hacer realidad, que el individuo de espíritu crítico y de alegre y claro servir, sobrevivirá a la “masificación” y el “dirigismo”, que la fantasía… pero dejemos que Benedetti nos inspire:

Dale vida a los sueños que alimentan el alma,

no los confundas nunca con realidades vanas.

Y aunque tu mente sienta necesidad, humana,

de conseguir las metas y de escalar montañas,

nunca rompas tus sueños, porque matas el alma.

Dale vida a tus sueños y, con ellos volando,

tocarás las estrellas, y el viento, susurrando,

te contará secretos que para ti ha guardado…

Sí… soñar que Occidente antes del solsticio… en el susurro del viento encontrará lo que quiere ser, su Norte… pondrá en pie la Orgánica que le permita serlo… y, más allá de la esperanza como Ángel González su poema remata, en el convencimiento de que no llegará el invierno.

…… pero todo esto

que hoy es tierra dormida bajo el frío,

será mañana, bajo el viento,

trigo.

Y rojas amapolas. Y sarmientos.

Sin esperanza:

La tierra de Castilla (…Occidente/Europa…) está esperando

– crecen los ríos-

con convencimiento.

MAÑANA... Occidente/Europa y Castilla/España, bajo el viento de valores y actitudes, serán… trigal de gentes libres y ante la Ley iguales, amapolas de espíritu crítico y de respeto llenas, sarmientos que, sin “servirse” al hacerlo, a la uva y a la vid (el individuo y la ciudadanía) sirven, ríos de estímulos crecientes y de transparencias plenas.

Y en el Mundo, si, como el poeta confía, ese viento sopla… la Sociedad Abierta luciendo seguirá.

Mas… ¿Conservaría, aquí y ahora, ese convencimiento el poeta? Y… ¿nosotros?

(*)-Almirante(R)