Nuestras gentes-Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y UGT

Pablo Iglesias Posse (Paulino de la Iglesia Posse) nació en Ferrol, el 18 de octubre de 1850 y falleció en Madrid, el 9 de diciembre de 1925. Fue un político español, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). Considerado el padre del socialismo en España. La figura de Pablo Iglesias es reivindicada y mantenida por la Fundación Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias nació en una familia humilde. Fue bautizado con el nombre de Paulino, siendo su padre Pedro de la Iglesia Expósito empleado del Ayuntamiento de Ferrol y su madre Juana Posse.

Asistió a la escuela entre los seis y los nueve años, cuando su padre murió, a los 9 años emigró junto a su madre y su hermano menor Manuel (que más tarde moriría de tuberculosis) hacia Madrid. El viaje lo hicieron a pie su madre y él, mientras que su hermano pequeño fue enviado con antelación en una carreta. Al llegar a Madrid, donde esperaban acogerse a la ayuda de un familiar, el hermano de su madre que trabajaba en el servicio de la Casa Osorio Moscoso, se encontraron que éste había fallecido y estaban desamparados. Se instalan en una buhardilla en el número 8 de la calle de la Morería. Apenas un año después de su llegada a Madrid, Pablo es internado en el Real Hospicio General de Pobres del Ave María y Santo Rey Don Fernando. Lo que afectaría fuertemente a su salud y le condicionaría para el resto de su vida, sufriendo gran número de achaques heredados de las duras condiciones de vida de su infancia. Allí aprenderá el oficio de tipógrafo, al comenzar a colaborar desde 1861 en la elaboración del periódico matutino, “La Iberia” que circulaba desde el año 1854. Allí entablará relación con Augusto Burgos, redactor y colaborador en revistas como; Revista Mensual de Agricultura, El Fomento, Miscelánea o el Boletín de Agricultura, Industria y Comercio. Augusto incluso propondrá la adopción de Pablo Iglesias, pero la fuerte relación del joven con su madre lo impidió.

La navidad de 1862, el joven Paulino, se escaparía a ver a su madre a la pequeña buhardilla de la calle Morería, esto le supondría fuertes castigos ya que la elaboración de la revista en el hospicio, impedía abandonar el centro durante esos días a los muchachos que trabajaban como tipógrafos y aprendices. Este episodio en su vida, será clave para el devenir del líder obrero. Apenas un año después, el 23 de mayo de 1863 fue dado de baja en el registro del hospicio tras escaparse una vez que adquirió la habilidad necesaria para mantener a su familia. Acabando sus estudios primarios y de tipográficos, entró a trabajar en una imprenta a la vez que asistía a clases nocturnas de francés pagadas por él mismo.

Juventud

Comenzó a trabajar en una imprenta situada entre Ancha de San Bernardo y la Calle del Álamo, frente a la universidad. En esta imprenta se llevaba a cabo el Diario Universal, aparecido el 2 de enero de 1863. Pasando por otras pequeñas imprentas madrileñas. Donde tras años de trabajo consigue desarrollar un círculo de compañeros que quedará definitivamente cerrado tras el ingreso de Pablo Iglesias en la sección de tipógrafos de la Federación Madrileña de la Internacional. Durante el Sexenio Revolucionario(1868-1874). Comienza su formación de tipo autodidacta. La precariedad constante en la que vivía junto a su familia, subsistiendo con el pequeño salario de aprendiz de tipógrafo y las labores de su madre como criada, no le permitían acudir a las constantes tertulias como si lo hacían tipógrafos asentados. La pobreza de sus vestimentas, no le granjeaban una buena carta de presentación. Aún así, comenzó a asistir a las charlas académicas impartidas en los locales del Colegio Internacional o el de San Carlos, donde escuchó a Francisco Giner de los Ríos o a Miguel Echegaray y Raimundo Fernández Villaverde. No obstante, Joan Serrallonga ha admitido que no será esta la verdadera formación del joven tipógrafo, sino que irá llegando progresivamente a lo largo de las relaciones y lecturas que entablará a lo largo de las últimas tres décadas del s.XIX. La asistencia de Pablo Iglesias a las clases impulsadas por el ministro Manuel Zorrilla Ruíz en los locales pertenecientes al Ministerio de Fomento, dotarían a Pablo Iglesias de las herramientas necesarias para la articulación de sus pensamientos. Si bien es cierto, no se llevaba a cabo una enseñanza reglada, se abordaban gran diversidad de temas y grados de comprensión, incluyendo los elementos más básicos del lenguaje francés.

Inicios de la militancia

Uno de los hitos en la vida de Pablo Iglesias llegará el día 26 de junio 1870, momento en el cual los tipógrafos madrileños le elegirán junto a otros dos compañeros, como delegado al consejo local de la AIT. Apenas un año después, aparecerá el primer escrito de su autoría en el boletín; Solidaridad. Bajo el nombre; “La Guerra”. Un alegato al pacifismo que ha pasado a la historia del socialismo español no sólo por ser el primer texto publicado por Pablo Iglesias, sino por ser uno de los primeros artículos críticos con la idea de la guerra y las repercusiones que con ellas sufría el Estado y la Clase Trabajadora. En 1874 fue elegido a la presidencia de la Asociación General del Arte de Imprimir.

Serán estos años de persecución y violencia, como la acaecida contra la reunión de los internacionalistas, encontrándose en ella Pablo Iglesias, el día 2 de mayo en el Café Internacional. Este suceso, orquestado y tolerado por el Ministerio de Gobernación, hizo comprender a las sociedades obreras, que la postura sería muy dura contra ellos. Será durante estos años, cuando aparezca el periódico semanal; La Emancipación, que servirá como nexo a los grupos obreros madrileños, editado en sus primeros momentos desde Lisboa, debido a la represión que se estaba desarrollando contra la Internacional.

El ascenso al poder de Sagasta en 1881 será clave para el endurecimiento del control sobre las organizaciones obreras pertenecientes a la Internacional, sólo defendidas en las Cortes por Pi i Margall. Pero el movimiento de las tesis obreristas se hará imparable con el establecimiento de Paul Lafargue, teórico revolucionario marxista y médico. Casado con la hija de Karl Marx, Laura Marx. A partir de este momento. Pablo Iglesias iniciará correspondencia con Friedrich Engels. Serán los años que fragüen el ideal del Partido Socialista Obrero.

La Fundación del partido y el sindicato obrero

Tras su ingreso en la Federación Madrileña de la AIT, comenzó a sufrir persecuciones y despidos por parte de distintas imprentas hasta que en 1874 consiguió acceder a la presidencia de la Asociación General del Arte de Imprimir. Desde este puesto comenzó a preparar desde la clandestinidad un nuevo partido político de corte obrero-socialista, que culminó el 2 de mayo de 1879 con la fundación del PSOE en la taberna Casa Labra situada en la Calle Tetuán, a la que asistieron 25 compañeros: dieciséis tipógrafos, cuatro médicos, un doctor, dos joyeros, un marmolista y un zapatero.

Llevó una vida de gran austeridad, identificado con la pobreza de la clase trabajadora de aquellos años. Durante un tiempo, llegó a vivir en la redacción de El Socialista, órgano de expresión del partido obrero y que sirvió para articular el socialismo español en los años de surgimiento. Con frecuencia este fue su único salario. Su única afición era la zarzuela, que al parecer cantaba con arte. No se casó, aunque sí tuvo una pareja femenina, cuyo hijo fue para él como un hijo propio. En 1885, tras abandonar la presidencia de la Asociación General del Arte de Imprimir consiguió el máximo puesto en la Federación Tipográfica Española.

El 12 de mayo de 1886 sale a la luz el primer número de El Socialista, revista de corte obrero-sindicalista fundada por él mismo y que se continúa editando en la actualidad.

En 1888 fundó la Unión General de Trabajadores, accediendo a su presidencia en 1889. Este mismo año acudió al Congreso fundacional de la Segunda Internacional como representante portavoz del PSOE.

En 1890 encabezó la primera manifestación del 1 de mayo en España, en que se exigía la jornada laboral de 8 horas y el cese del empleo de niños en actividades laborales. También en ese año celebró el II Congreso del PSOE, en que se decidió participar en las elecciones como partido republicano de corte obrero-socialista. De hecho en las elecciones de 1905 Pablo Iglesias, Largo Caballero y García Ormaechea salieron elegidos concejales por Madrid.

En 1908 fundó la Casa del Pueblo de Madrid.

En 1909 fue detenido 18 días en relación con los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, al firmar un manifiesto convocando a la huelga general.

En 1910 el PSOE consiguió su primer diputado de la historia en el Parlamento Español, cuyo sillón ocupó Iglesias y en sucesivas elecciones, en coalición con los republicanos, fue incrementándose el número de representantes.En la sesión del 7 de julio de ee año, el socialista afirmó que, antes que permitir el regreso a la presidencia de Antonio Maura, estarían dispuestos a «llegar hasta el atentado personal»

En 1919 cesó parcialmente de sus obligaciones políticas a causa de una pulmonía y una salud cada vez más resentida.

En 1920 y 1921 el PSOE sufrió la escisión de dos grupos partidarios de adherirse a la Internacional Comunista (III Internacional) convocada por Lenin. Estos grupos (Partido Comunista Español y Partido Comunista Obrero Español, descontentos con la moderación del PSOE), acabaron fundando el Partido Comunista de España.

El 9 de diciembre de 1925 falleció en Madrid y su cadáver fue embalsamado y expuesto en la Capilla de la Casa del Pueblo de Madrid. 150.000 ciudadanos acudieron a su funeral.

Una figura singular

Pablo Iglesias Possé se diferencia claramente del resto de líderes del movimiento obrero de finales del S.XIX por su condición de proletario y emigrante que le hizo partir del escalón más bajo de la sociedad. Por el contrario, Wilhelm Liebknecht o August Bebel, fundadores del Partido Socialdemócrata Alemán, el teórico marxista Karl Kautsky, Friedrich Engels, Lenin, Jules Guesde o Filipo Turati, fundador del Partido Socialista Italiano, todos ellos teóricos o líderes europeos del movimiento obrero, provenían de las incipientes clases medias o de la baja burguesía, lo que les aseguró un mayor número de posibilidades de acceso a las corrientes políticas contemporáneas. Esta circunstancia confiere a la figura de Pablo Iglesias un matiz diferente, que ha sido destacado por autores como Martín Ramos, y forjó su espíritu combativo desde el conocimiento directo de los problemas de la clase trabajadora.

Homenajes de Ferrol a Pablo Iglesias

Esperanza Piñeiro de San Miguel y Andrés Gómez Blanco ofrecen en la revista Ferrol Análisis un estupendo trabajo sobre “Pablo Iglesias en Ferrol”, de él recogemos que: “Una vez conocida la muerte de Pablo Iglesias, el 9 de diciembre de 1925 desde la ciudad parten para la capital, en el tren correo, representantes de los trabajadores, que portarán en el entierro la bandera de la Agrupación Socialista ferrolana y una corona en la que se leía “los obreros de Ferrol a su paisano y maestro”.

“En Ferrol se organiza una manifestación de duelo. El mismo domingo día 13 multitud de gente emocionada parte del Centro Obrero, recorre la ciudad y regresa hacia Esteiro para finalizar dejando flores en la calle San Fernando, 3, considerada casa natal de Pablo Iglesias».

Ferrol lo recuerda y homenajea en diferentes ocasiones:

-En sesión municipal de 2-1-1926 la corporación aprueba, por unanimidad, una moción dedicada a él, acordando colocar una placa conmemorativa en la casa donde nació.

-En 1927 la placa, obra de Agustín López Mirás, está terminada, fundida en bronce en el astillero ferrolano. Hubo problemas para ponerla en la casa natal y se decidió situarla en la fachada de la Casa Consistorial (ubicada en los Cantones).

-Al proclamarse la II República, el 14 de abril de 1931, un retrato de Pablo Iglesias es colgado en el salón de plenos de la Casa Consistorial. La plaza de las Angustias pasó a denominarse Plaza de Pablo Iglesias.

-Después de la guerra civil desaparece todo rastro de su figura.

-En 1979 el PSOE (histórico) de Ferrol, con motivo del centenario de la fundación del partido inicia una suscripción popular para erigir un monumento a Pablo Iglesias.

-El 1 de mayo de 1981 se inaugura el monumento en su honra, en los jardines cercanos a la Plaza de las Angustias, obra de Elena Álvarez Laverún.

-En 1991, al paseo que circunda el monumento se le da el nombre de Pablo Iglesias.

-En el año 2000 el Ayuntamiento lo nombra Hijo Predilecto de la ciudad al cumplirse 150 años de su nacimiento y 75 de su muerte. También le da su nombre a un parque de nueva creación , cercano a las Pías perteneció hasta el día de su muerte.

Historia del busto

El 7 de febrero de 1979, Alfonso Guerra y otros socialistas desenterraron, en los jardines de Cecilio Rodríguez en el Retiro, un busto de Pablo Iglesias realizado por el escultor Emiliano Barral. El busto formaba parte del monumento que la ciudad de Madrid erigió a Pablo Iglesias y que en 1939 fue dinamitado por los franquistas. Dos militantes socialistas arriesgando su vida ocultaron durante la noche lo que quedaba del monumento en el suelo del Retiro. Hicieron un plano del lugar, que conservó la familia de Gabriel Pradal durante años. La familia Pradal confió en Alfonso Guerra para informarle de la aventura y para entregar, a través de Máximo Rodríguez, el plano de su exacta situación. Hoy en día se encuentra en la sede del PSOE en la Calle Ferraz de Madrid.