En Mugardos parece que todo se inclina hacia una moción de censura

En Mugardos parece que todo se inclina a una posible moción de censura por parte de los grupo de la oposición que haría caer al grupo de gobierno, en minoría, encabezado por Juan Domingo de Deus.

Cabe recordar que tras las elecciones de junio del pasado año el PP había logrado 5 concejales, el BNG y PSOE, tres cada uno y EU dos. A la hora de elección de alcalde EU rechazó apoyar a los otros dos grupos de izquierdas y por ello el PP logró la alcaldía al ser los más votados.

En la tarde de este sábado los tres grupos opositores, BNG, PSdG-PSOE y EU mantendrán una reunión para tratar sobre el presentar una moción de censura en un próximo pleno municipal.

ÇCONCENTRACIÓN EN LA TARDE DE ESTE VIERNES

Como prolegómeno en la tarde de este viernes se celebró una concentración vecinal ante la casa consistorial en protesta “por la falta de gestión y por el deterioro de los servicios básicos municipales.”

Los concentrados, algunos con cacerolas, señalaban que desde el inicio del actual gobierno los servicios mínimos no alcanzaron un nivel de atención y que la ciudadanía contemplaba como todos iban a menos, sin ser atendidos debidamente.

“Mugardos non cala” este fue el grito de muchos de los concentrados mientras algunos de los asistentes, que trataron de recalcar que detrás de ellos no se encontraba ningún partido político de la oposición señalaron que “están cansados de la falta de desbroces, problemas en la iluminación, del caos en los recibos, de la deficiente recogida de enseres, del mal estado de parques o instalaciones, o incluso de que la ciudadanía no pueda disfrutar de actividades deportivas y culturales ante los impagos del concello a las empresas”.

La concentración se realizó sin incidente alguno.

DE JUNIO A OCTUBRE

En el mes de junio se celebró una reunión, llamada “de cooperación”de los tres grupos a instancias del BNG con el fin de valorar conjuntamente al actual gobierno municipal. Los nacionalistas emplazaban a los otros dos grupos a poner en común un análisis de la situación del concello, del gobierno en minoría del PPdeG “e da nosa vila”. Mientras el BNG proponía a su número uno como candidato a la alcaldía EU proponía a su número dos “como condición innegociable”.

Al día siguiente el BNG daba a conocer, a través de un comunicado, que la reunión había sido muy satisfactoria “e que como primeira forza de esquerdas da vila adoptamos a responsabilidade de iniciar e liderar este proceso de diálogo” señalando además que el BNG tenía el compromiso del PSOE “ e esperamos que EU tamén se sume”.

Y ya pasados unos meses es EU la organización que envía un comunicado a los medios y a los otros dos grupos en los que manifiesta su apoyo a un cambio en el gobierno municipal aunque ellos quedarían en la oposición.«solo se necesita un candidato a la alcaldía y no es necesario acordar un programa».

Y ante lo que EU señala como un cambio de junio a octubre en la tarde de este sábado se celebra ese encuentro.

LO QUE CRITICA EL PARTIDO POPULAR

Mientras tanto el Partido Popular de Mugardos viene publicando en su página de facebook , al igual que en folletos dirigidos a los ciudadanos, una serie de críticas a los grupos de la oposición alegando que forman un muro anticiudadano y no permiten la marcha normal del concello con el fin de debilitar al gobierno local en busca de la alcaldía.

Indican, entre otras cosas que “ Desde hace 2 años, el Concello de Mugardos percibe menos ingresos por parte de REGANOSA en concepto de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que ha pasado de pagar casi 500.000 euros anuales por este concepto a apenas 20.000.

A pesar de todo esto hemos conseguido no subir los impuestos y las tasas municipales, intentando mantener el bienestar de nuestros habitantes.

Si sumamos la actitud destructiva de la oposición, que desde el primer momento nunca se ha mostrado cooperante sino poniendo trabas y bloqueos constantes, se comprenderá perfectamente la situación en la que nos encontramos.

El grupo de gobierno ha intentado siempre dar soluciones. Un ejemplo: intentar que la recaudación municipal se traslade a la Diputación de A Coruña (como tienen concellos vecinos como los de Ares y Fene y como la inmensa mayoría de los Concellos de la provincia ) para poder liberar de carga a nuestros funcionarios y sacar las cosas adelante más rápido de lo que pueden actualmente. Esto es algo que la oposición ha impedido sistemáticamente.

Lo único que ha hecho la oposición es tratar de enfangar nuestra labor, negándose a tener una recaudación pública y eficiente y bloqueando pagos a empresas que prestan servicios para este ayuntamiento: desbroces, alumbrado público,…. La consecuencia de este bloqueo por parte de la oposición es que esas empresas ahora mismo no pueden seguir trabajando para el Concello por no poder cobrar los trabajos que han realizado. Bloquean también pagos a proveedores, con el perjuicio que esto supone para personas autónomas y pymes de nuestro pueblo. Lo más notorio en estos momentos es el bloqueo de pagos a la empresa encargada de las actividades culturales y deportivas, actividades que no han comenzado en fecha por la negativa de la empresa a empezar sin haber cobrado”..

Castigar al gobierno local

“Como ya se supone, porque siempre se repite la misma historia, la oposición se centra en querer castigar al gobierno y de esta manera también a los mugardeses».

“Este tipo de modus operandi tan básico como poco ético pretende que germine un sentimiento de hastío en un gobierno que no puede actuar con un bloqueo constante.

Podemos equivocarnos, pero esta situación no pasaría si la oposición trabajara para que Mugardos avance y se modernice. Si por ellos fuera todo seguiría como hace años donde fuera del casco de Mugardos tener internet era una quimera”

Termina el comunicado pidiendo que se entienda la situación y se referían a la concentración de este viernes, “Además se quiere intensificar con una cacerolada “supuestamente” espontánea y organizada por los vecinos… ¿pero acaso no has recibido ningún mensaje estos días para secundarla de los mismos de siempre, cercanos a los partidos de la oposición y que no se atreven a dar la cara para que no se note demasiado?

Y finalizando con “ Mugardos merece que todos trabajemos juntos en aquello que es bueno para su mejora. Bloquear constantemente para después justificar una parálisis denota un enorme interés egoísta y partidista” acompañando las actas de los plenos .