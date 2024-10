Visitas guiadas en Cedeira ó xacemento de Sarridal

Como xa sucedeu en anteriores campañas, as persoas interesadas poden achegarse ata o castro os xoves 24 e 31 deste mes, ás 11.00 horas.

A nova campaña de escavacións que o equipo de Axa Arqueoloxía está a desenvolver no xacemento de Sarridal, financiada polo Concello de Cedeira, vai traer consigo dúas visitas guiadas abertas a todas as persoas interesadas que queiran achegarse. Serán os vindeiros xoves días 24 e 31 desde mes de outubro, ás 11.00 horas, e o director da escavación, Emilio Ramil, será o encargado de explicar as descubertas e os traballos que se están a desenvolver.

O equipo de arqueoloxía está tamén disposto a recibir a grupos de colexios e institutos, que neste caso deberán concertar a visita chamando ao concelleiro de Cultura e Patrimonio, Xosé Antón Arribe Rodríguez, ao número 620 972 981.

As escavacións arqueolóxicas no castro Sarridal comezaron no ano 2015 e desde entón realizáronse achados importantes e singulares, como a sauna castrexa, a pedra formosa máis antiga das descubertas ata o momento en Galicia, a estrutura dunha forxa, un sistema defensivo reforzado con torreóns interiores e exteriores…

A importancia do xacemento radica, entre outras cosas, en que os restos atopados nas diferentes campañas contan a historia da ocupación desta zona a través de case oito séculos, desde o III a.C. ata o IV ou V d.C.