Ferrol homenajea a la mujer rural

La concejala de Mujer e Igualdad, Elvira Miramontes, avanzó este jueves la programación prevista para el sábado 19 de octubre con motivo del Día de la Mujer Rural, que se conmemora los 15 de octubre en virtud de la fecha fijada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2008.

“Queremos homenaxear a todas as mulleres do rural, polo seu traballo en silencio, polo seu esforzo diario, como exemplo da promoción do desenrolo agrícola e rural”, afirmó la concejala. Así, para esta jornada y en colaboración con la Agrupación de las AAVV del rural, se van a celebrar una serie de actos en la AVV de Valón.

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con una ruta guiada por diferentes lugares de interés de Valón, a las 13:30 horas habrá un espectáculo de narración oral a cargo de Atenea García. Posteriormente, a las 14:30 horas se hará una recepción a las entidades vecinales de la zona rural.

Por la tarde, las actividades comenzarán a las 16:00 horas con una visita guiada a la muestra del alumnado de cesteiría, cuero y bolillos. Una hora más tarde, habrá un faladoiro sobre Muller e emprendemento no rural, moderado por la concejala de Igualdad y de Mujer, Elvira Miramontes, y con la participación de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia, Verónica Marcos, y de la socia fundadora de la cooperativa Covas Vexetal, Ángela del Río. La jornada finalizará con la actuación de la rondalla Só Elas a las 18:30 horas.

Miramontes recordó que habrá un autobús disponible gratuito con salida a las 11:00 horas de la AVV de Covas, con paradas en los locales de las asociaciones vecinales de Esmelle, Serantes y A Cabana. El regreso está previsto hacia las 20:00 horas.

Los interesados en asistir en bus deben reservar plaza en el teléfono 981 944 000 extensión 671, o enviando un correo electrónico a igualdade@ferrol.es.