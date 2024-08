A choiva obrigou a trasladar todo o programa de concertos e obradoiros previstos para a xornada de hoxe inicialmente no Parque Freixeiro ao hall e o auditorio do Pazo da Cultura de Narón.

Mantivéronse os horarios e actividades, agás a sesión DJ Swing On do mediodía. Para os concertos da tarde-noite será preciso retirar un convite na billeteira do Pazo (de balde), que está aberta dende as 18:00 horas.