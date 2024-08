Minuto de silencio en Narón en repulsa do crime machista de Mercedes Ríos Muñiz

O alcalde accidental de Narón, Manuel Ramos, presidiu no mediodía deste xoves 8, a concentración convocada ante o Consistorio na que se gardou un minuto de silencio en condena do crime machista que lle custou a vida a pasada semana a Mercedes Ríos Muñiz, veciña de Labañou (A Coruña) de 74 anos e asasinada polo seu home, de 78 e actualmente en prisión.

No transcurso da convocatoria, á que acudiron representantes da corporación local e persoal do Concello, gardouse un minuto de silencio en repulsa da violencia e como mostra de solidariedade coa familia e amizades da vítima. Os asistentes portaron unha pancarta co lema: “Contra a violencia de xénero”.